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Овечкин, Малкин, Капризов, Кучеров, Панарин, Сергачев, Василевский вошли бы в состав России на Турнир четырех наций по версии The Score

The Score представил вариант состава сборной России на Турнир четырех наций.

Соревнование пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.

По правилам турнира сборные могут быть составлены только из игроков НХЛ.

По мнению The Score команда России выглядела бы следующим образом:

Вратари: Шестеркин, Сорокин, Василевский.

Защитники:

Сергачев – Любушкин;

Орлов – Гавриков;

Проворов – Задоров/Мироманов.

Нападающие:

Капризов – Малкин – Кучеров;

Панарин – Барбашев – Свечников;

ОвечкинНаместников – Мичков;

Марченко – Бучневич – Ничушкин/Дорофеев.

Овечкин во втором звене, Панарин и Кучеров – главные надежды. Какой была бы Россия на Турнире 4 наций

Составы на Турнир четырех наций: там сыграют звезды НХЛ, но не будет России

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
Турнир четырех наций НХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoИлья Сорокин
logoНХЛ
logoИгорь Шестеркин
logoДаниил Мироманов
logoВалерий Ничушкин
logoПавел Бучневич
logoПиттсбург
logoИлья Любушкин
logoБостон
logoЮта
logoВладислав Наместников
logoЕвгений Малкин
logoКоламбус
logoАйлендерс
logoМатвей Мичков
logoАртемий Панарин
logoИван Барбашев
logoИван Проворов
logoРейнджерс
logoКалгари
logoДмитрий Орлов
logoМиннесота
logoДаллас
logoПавел Дорофеев
logoВладислав Гавриков
logoКаролина
logoНикита Кучеров
logoКирилл Марченко
logoАлександр Овечкин
logoМихаил Сергачев
logoКирилл Капризов
logoАндрей Свечников
logoЛос-Анджелес
logoНикита Задоров
logoТампа-Бэй
logoВиннипег
logoВегас
logoФиладельфия
logoСент-Луис
logoКолорадо
logoВашингтон
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