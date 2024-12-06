Овечкин, Малкин, Капризов, Кучеров, Панарин, Сергачев, Василевский вошли бы в состав России на Турнир четырех наций по версии The Score
The Score представил вариант состава сборной России на Турнир четырех наций.
Соревнование пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.
По правилам турнира сборные могут быть составлены только из игроков НХЛ.
По мнению The Score команда России выглядела бы следующим образом:
Вратари: Шестеркин, Сорокин, Василевский.
Защитники:
Сергачев – Любушкин;
Орлов – Гавриков;
Проворов – Задоров/Мироманов.
Нападающие:
Капризов – Малкин – Кучеров;
Панарин – Барбашев – Свечников;
Овечкин – Наместников – Мичков;
Марченко – Бучневич – Ничушкин/Дорофеев.
Овечкин во втором звене, Панарин и Кучеров – главные надежды. Какой была бы Россия на Турнире 4 наций
Составы на Турнир четырех наций: там сыграют звезды НХЛ, но не будет России
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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