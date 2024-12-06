Овечкин, Малкин, Капризов, Кучеров, Панарин, Сергачев, Василевский вошли бы в состав России на Турнир четырех наций по версии The Score

The Score представил вариант состава сборной России на Турнир четырех наций.

Соревнование пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.

По правилам турнира сборные могут быть составлены только из игроков НХЛ.

По мнению The Score команда России выглядела бы следующим образом:

Вратари: Шестеркин , Сорокин, Василевский .

Защитники:

Сергачев – Любушкин;

Орлов – Гавриков ;

Проворов – Задоров/Мироманов.

Нападающие:

Капризов – Малкин – Кучеров;

Панарин – Барбашев – Свечников;

Овечкин – Наместников – Мичков;

Марченко – Бучневич – Ничушкин /Дорофеев.

Овечкин во втором звене, Панарин и Кучеров – главные надежды. Какой была бы Россия на Турнире 4 наций

Составы на Турнир четырех наций: там сыграют звезды НХЛ, но не будет России