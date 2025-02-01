Короткий о том, что Ротенберг назвал его одним из лучших центров СКА: «Очень приятно. Надеюсь, я выполняю все свои функции. Выкладываюсь в каждом матче»
Матвей Короткий высказался о выступлении в составе СКА.
– Роман Ротенберг, комментируя ваш отъезд на Кубок Вызова, сказал, что уезжает один из лучших центров команды. Приятно слышать такие слова?
– Я этого не слышал. Но мне очень приятно.
– Как вас напутствовали в СКА перед отъездом?
– Сказали играть в свой хоккей и показывать свои лучшие качества. Самое главное – получать удовольствие.
– Чувствуете доверие в СКА?
– Конечно, это чувствуется. Такая ситуация, что нужен был лимитчик и нужно было помогать ребятам.
Надеюсь, что я выполняю все свои функции. Я выкладываюсь в каждом матче, – сказал нападающий СКА Матвей Короткий.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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