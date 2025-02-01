Короткий о том, что Ротенберг назвал его одним из лучших центров СКА: «Очень приятно. Надеюсь, я выполняю все свои функции. Выкладываюсь в каждом матче»

Матвей Короткий высказался о выступлении в составе СКА.

– Роман Ротенберг, комментируя ваш отъезд на Кубок Вызова, сказал, что уезжает один из лучших центров команды. Приятно слышать такие слова?

– Я этого не слышал. Но мне очень приятно.

– Как вас напутствовали в СКА перед отъездом?

– Сказали играть в свой хоккей и показывать свои лучшие качества. Самое главное – получать удовольствие.

– Чувствуете доверие в СКА?

– Конечно, это чувствуется. Такая ситуация, что нужен был лимитчик и нужно было помогать ребятам.

Надеюсь, что я выполняю все свои функции. Я выкладываюсь в каждом матче, – сказал нападающий СКА Матвей Короткий.