Ротенберг о Коротком: «Один из лучших центров СКА уезжает на Матч звезд МХЛ. Мы пытались его оставить, но лига приказала. Партия сказала: «Надо», – комсомол ответил: «Есть»

Роман Ротенберг прокомментировал отъезд одного из игроков на Кубок вызова МХЛ.

Событие пройдет 2 и 3 марта в Новосибирске. 19-летний Матвей Короткий провел в этом сезоне 19 матчей за СКА и набрал 0+1 очко за 7:56 в среднем на льду.

Во встрече Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3 Б) нападающий сыграл 5 минут и 45 секунд.

«Матвей Короткий сейчас улетает на Матч звезд МХЛ . Мы пытались его оставить, потому что для него это очень важно – играть в КХЛ, он сейчас один из лучших наших центральных нападающих.

Он мог бы решить вопросы в этой лиге, но МХЛ нам приказала. Партия сказала: «Надо», – комсомол ответил: «Есть». Мы выполняем указания лиги, директиву.

Мы отправляем Матвея на Матч звезд МХЛ», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг вышел на 3-е место по матчам во главе СКА (237). Борис Михайлов лидирует с 630 играми