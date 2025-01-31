Ротенберг о Коротком: «Один из лучших центров СКА уезжает на Матч звезд МХЛ. Мы пытались его оставить, но лига приказала. Партия сказала: «Надо», – комсомол ответил: «Есть»
Событие пройдет 2 и 3 марта в Новосибирске. 19-летний Матвей Короткий провел в этом сезоне 19 матчей за СКА и набрал 0+1 очко за 7:56 в среднем на льду.
Во встрече Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3 Б) нападающий сыграл 5 минут и 45 секунд.
«Матвей Короткий сейчас улетает на Матч звезд МХЛ. Мы пытались его оставить, потому что для него это очень важно – играть в КХЛ, он сейчас один из лучших наших центральных нападающих.
Он мог бы решить вопросы в этой лиге, но МХЛ нам приказала. Партия сказала: «Надо», – комсомол ответил: «Есть». Мы выполняем указания лиги, директиву.
Мы отправляем Матвея на Матч звезд МХЛ», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг вышел на 3-е место по матчам во главе СКА (237). Борис Михайлов лидирует с 630 играми
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий