Демидов – лучший новичок января в КХЛ. 19-летний форвард СКА набрал 9+5 в 11 матчах
Иван Демидов из СКА признан лучшим новичком января в КХЛ.
19-летний нападающий набрал 14 (9+5) очков в 11 матчах месяца за СКА при показателе полезности «+2».
На счету Ивана Демидова дубль, хет-трик, 6 силовых приемов, 3 блокированных броска, 3 отбора шайбы и 9 перехватов в играх Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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