Короткий, Егор Климович, Яромир Ермаков и Филимонов сыграют на Матче звезд КХЛ. Форвард системы СКА сделал хет-трик на Кубке Вызова

Форвард системы СКА Матвей Короткий примет участие в Матче звезд КХЛ.

1 февраля в Новосибирске стартовала Фонбет Неделя Звезд Хоккея-2025.

В матче Кубка Вызова МХЛ Запад обыграл Восток со счетом 7:4. Это новый рекорд результативности в истории Кубка Вызова, предыдущее достижение (10 шайб за матч) было установлено в 2010 году и повторено в 2018-м.

Матвей Короткий из «СКА-1946 » сделал хет-трик в матче против Востока. Он был признан одним из лучших игроков матча. В список также вошли Яромир Ермаков («Академия Михайлова »), Максим Филимонов («Атлант ») и Егор Климович («Сибирские Снайперы »).

Они примут участие в Фонбет Матче Звезд КХЛ 8 и 9 февраля. Ермаков сыграет за дивизион Харламова, Филимонов – за дивизион Чернышева, Короткий – за дивизион Тарасова, Климович – за дивизион Боброва.

Ротенберг о Коротком: «Один из лучших центров СКА уезжает на Матч звезд МХЛ. Мы пытались его оставить, но лига приказала. Партия сказала: «Надо», – комсомол ответил: «Есть»