Короткий, Егор Климович, Яромир Ермаков и Филимонов сыграют на Матче звезд КХЛ. Форвард системы СКА сделал хет-трик на Кубке Вызова
1 февраля в Новосибирске стартовала Фонбет Неделя Звезд Хоккея-2025.
В матче Кубка Вызова МХЛ Запад обыграл Восток со счетом 7:4. Это новый рекорд результативности в истории Кубка Вызова, предыдущее достижение (10 шайб за матч) было установлено в 2010 году и повторено в 2018-м.
Матвей Короткий из «СКА-1946» сделал хет-трик в матче против Востока. Он был признан одним из лучших игроков матча. В список также вошли Яромир Ермаков («Академия Михайлова»), Максим Филимонов («Атлант») и Егор Климович («Сибирские Снайперы»).
Они примут участие в Фонбет Матче Звезд КХЛ 8 и 9 февраля. Ермаков сыграет за дивизион Харламова, Филимонов – за дивизион Чернышева, Короткий – за дивизион Тарасова, Климович – за дивизион Боброва.
Ротенберг о Коротком: «Один из лучших центров СКА уезжает на Матч звезд МХЛ. Мы пытались его оставить, но лига приказала. Партия сказала: «Надо», – комсомол ответил: «Есть»
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