Главный арбитр КХЛ о хите Шалунова против Никишина: «Он подпрыгивает, попадает ему в голову, происходит нокдаун, это 5 минут»

Главный арбитр КХЛ высказался о хите Максима Шалунова против Александра Никишина.

Эпизод произошел в матче Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Локомотив» (5:2). Лига оштрафовала Шалунова за хит против Никишина .

«Любой игрок, который подпрыгивает и воздействует так на соперника, будет наказан по правилу «неправильная атака».

В связи с тем, что он подпрыгивает и попадает и в корпус ему, и в голову, происходит нокдаун, это пять минут. Это мое мнение.

У меня просьба ко всем докторам. Здоровье игроков гораздо важнее, чем амбиции игрока, который хочет сыграть. Игрок должен пройти определенное обследование. И делать это нужно не в перерыве и не после игры.

Поэтому у меня просьба к докторам всех команд, это не манифест, это просто их работа, – если вы видите приблизительное подозрение на сотрясение мозга, какие-либо травмы, но игрок говорит «я могу, я хочу», это не повод, сейчас не время для подвигов», – сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Врач СКА о Никишине: «После удара Шалунова в голову игроку было проведено тестирование, которое не выявило противопоказаний. Он хотел продолжить матч с «Локомотивом»