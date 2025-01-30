Коньков о КХЛ: «Почему нужно охранять звезд? А остальных что, можно бить? Нужны единые правила в отношении любого игрока»

Сергей Коньков высказался о том, как уменьшить число травм в КХЛ.

Ранее стало известно, что КХЛ направила в клубы письмо с предупреждением о более жестких санкциях за травмы в эпизодах, не связанных с отбором шайбы и честным соперничеством.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал разговоры о том, что арбитры должны больше защищать звездных игроков КХЛ .

«Почему нужно охранять звезд КХЛ? А всех остальных что, можно бить? Нужны единые правила в отношении любого игрока. Это же, в первую очередь, здоровье.

Ребята тратят огромное количество времени, сил и средств на восстановление и подготовку. Правила должны распространяться на все, игроки должны понимать ответственность и уважать друг друга.

Всякое может быть, случаются силовые приемы. Но эпизоды с ударами локтем в голову, например, нужно серьезно рассматривать», – сказал Коньков.

Ротенберг об ударах в голову: «Когда начнем с этим бороться, их больше не будет. Мы не увидим грязные решения тренеров, дающих такие указания. Талантливые хоккеисты будут играть»