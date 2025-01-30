Ротенберг про удары в голову: «Карма существует. Если человек ударил кого-то, ему вернется в следующей игре или даже смене. Метод бумеранга никто не отменял»
– Почему все больше игроков КХЛ выступают в розовых визорах – защитных пластиковых стеклах над шлемом?
– Это следствие сотрясений мозга. Например, в таком визоре играет наш Захар Бардаков. Тут уже постоянная тенденция, когда идут удары в голову.
Можно всегда искать разные причины. Но когда идет целенаправленный удар в голову – как вот Никите Зайцеву, Захару Бардакову, причем не первый раз в карьере, то могут быть очень серьезные последствия. Например, будет болеть голова от сильного яркого света.
Надо к этому относиться серьезно. И сейчас лига разослала письма в клубы, будет пристально следить за этими моментами.
И я считаю, что существует карма в жизни. Если один человек ударил кого-то в голову, то ему обязательно вернется в следующей игре или даже в следующей смене. Метод бумеранга никто не отменял, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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