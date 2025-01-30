Баширов о том, что Панин выбыл на месяц: «Это приблизительный срок. Состояние средней тяжести, показатели нормализовались. Врачи наблюдают»

Ринат Баширов рассказал о состоянии Григория Панина после травмы.

29 января защитник «Салавата» сломал ребро после столкновения с Джованни Фьоре в матче с «Авангардом» (4:2). Ранее стало известно, что Панина перевели из реанимации в палату.

– Уже понятно, на какой срок выбыл Панин? Как его состояние?

– Состояние средней тяжести. Показатели нормализовались. Врачи наблюдают.

Решения по возможному вылету в Уфу пока нет. Особая благодарность руководству «Авангарда» за помощь и поддержку. И, конечно же, благодарим врачей больницы, скорой медицинской помощи.

– Правда ли, что ваш капитан выбыл на месяц?

– Это приблизительный срок. Врачи сообщили, что, как правило, так и бывает при таком переломе, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.