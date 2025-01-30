Баширов о том, что Панин выбыл на месяц: «Это приблизительный срок. Состояние средней тяжести, показатели нормализовались. Врачи наблюдают»
Ринат Баширов рассказал о состоянии Григория Панина после травмы.
29 января защитник «Салавата» сломал ребро после столкновения с Джованни Фьоре в матче с «Авангардом» (4:2). Ранее стало известно, что Панина перевели из реанимации в палату.
– Уже понятно, на какой срок выбыл Панин? Как его состояние?
– Состояние средней тяжести. Показатели нормализовались. Врачи наблюдают.
Решения по возможному вылету в Уфу пока нет. Особая благодарность руководству «Авангарда» за помощь и поддержку. И, конечно же, благодарим врачей больницы, скорой медицинской помощи.
– Правда ли, что ваш капитан выбыл на месяц?
– Это приблизительный срок. Врачи сообщили, что, как правило, так и бывает при таком переломе, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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