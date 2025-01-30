Щитов об ужесточении санкций за нанесение травм: «КХЛ и судейский корпус хотят снизить травмоопасность, ничего плохого в этом не вижу»
Никита Щитов оценил инициативу КХЛ по ужесточению санкций за нанесение травм.
Ранее стало известно, что КХЛ направила в клубы письмо с предупреждением о более жестких санкциях за травмы в эпизодах, не связанных с отбором шайбы и честным соперничеством.
«Если судейский корпус и лига лишний раз предупреждают клубы, значит, они хотят снизить травмоопасность хоккея. Ничего плохого я в этом не вижу.
Пусть будет так, чтобы у нас в чемпионате хоккеисты реже получали травмы», – сказал экс-игрок клубов КХЛ Никита Щитов.
Ротенберг об ударах в голову: «Когда начнем с этим бороться, их больше не будет. Мы не увидим грязные решения тренеров, дающих такие указания. Талантливые хоккеисты будут играть»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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