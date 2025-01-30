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  • Ротенберг об ударах в голову: «Когда начнем с этим бороться, их больше не будет. Мы не увидим грязные решения тренеров, дающих такие указания. Талантливые хоккеисты будут играть»
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Ротенберг об ударах в голову: «Когда начнем с этим бороться, их больше не будет. Мы не увидим грязные решения тренеров, дающих такие указания. Талантливые хоккеисты будут играть»

Роман Ротенберг поделился мнением о борьбе с ударами в голову в КХЛ.

В текущем сезоне хоккеисты СКА Александр Никишин и Евгений Кузнецов получали сотрясение мозга.

«Берешь игрока с маленькой зарплатой, тот бьет в голову звезде, и мы все теряем большого хоккеиста. Это слишком простой шаг для тренеров, которые принимают такие решения. Так не должно быть. За это надо наказывать.

Сначала давать 5+20, то есть удаление до конца матча. Потом – дисквалификация. Затем – хоть до конца сезона. Надо убирать из КХЛ тех ребят, которые умышленно и целенаправленно бьют в голову. Потому что это не хоккей.

Когда мы с этим начнем бороться правильно и удалять таких игроков, поверьте, у нас больше не будет этих ударов в голову. Наши талантливые хоккеисты будут играть, и мы не увидим грязные решения со стороны тех тренеров, которые дают такие указания. Так поступать неправильно – ни с хоккейной точки зрения, ни по жизни. Это обязательно вернется.

Надо соблюдать жизненные понятия и правила. И тогда у нас хоккей будет развиваться, на каждой игре мы увидим полные трибуны. Люди пойдут смотреть на яркие таланты, которые станут забрасывать яркие шайбы.

При всем уважении к журналистам и судьям, тренерам и менеджерам, но болельщики ходят смотреть на сильных, ярких игроков. На красивые голы, на финты Демидова, на наш настоящий русский хоккей.

И это пример для маленьких мальчишек, которые будут воспитываться на хороших примерах. А не на плохих, когда дети будут видеть на льду откровенную грязь», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о Никишине: «Если бы удар Шалунова в челюсть капитану СКА был сильнее, мы могли бы вообще не увидеть Сашу в этом сезоне»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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