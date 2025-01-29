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КХЛ сообщила клубам о более жестких санкциях к игрокам, травмировавшим соперника. Речь об эпизодах, не связанных с отбором шайбы и честным соперничеством («Чемпионат»)

КХЛ предупредила клубы о более жестких санкциях к игрокам.

Ранее после силовых приемов пострадали форварды СКА Евгений Кузнецов и Александр Никишин. После контакта на вбрасывании травму получил Артем Ильенко из «Динамо».

«Лига направила в клубы официальное письмо, в котором обратила внимание на участившиеся травмы игроков в эпизодах, не связанных с отбором шайбы и честным соперничеством.

Департамент судейства КХЛ проинформировал клубы о том, что к игрокам, допустившим такие нарушения, могут быть применены более жесткие дисциплинарные санкции», – сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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