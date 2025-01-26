Михаил Григоренко: «Неприятно, что мы изолированы, но на развитии наших игроков это никак не сказывается. Молодые ребята каждый год уезжают в НХЛ, показывают уровень»

Михаил Григоренко не считает, что уровень россиян в Фонбет Чемпионате КХЛ упал.

– Можно ли утверждать, что уровень российских хоккеистов КХЛ возрос, несмотря на изоляцию?

– Трудно ответить на этот вопрос. Я не думаю, что уровень упал. Здесь все развиваются, стараются.

За счет чего бы он упал? Ребята играют, очень много молодых, талантливых ребят, каждый год они уезжают в НХЛ , показывают уровень.

Да, неприятно, что мы изолированы от международных турниров, но на развитии наших игроков это никак не сказывается, – сказал нападающий СКА Григоренко.