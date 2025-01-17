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Григоренко о серии поражений СКА: «Никто не вешает нос. Задача – выигрывать в каждом матче. Все продолжают работать, надо подкрутить некоторые моменты»

Михаил Григоренко подвел итоги матча СКА с «Северсталью» (4:7).

СКА проиграл 4-й матч подряд. На данный момент команда занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков в 45 играх.

– Какой момент матча стал переломным?

– Два гола, которые мы забили, не засчитали. Возможно, эмоционально нас это надломило. Забиваешь гол, радуешься, а его отменяют…. Правила есть правила. Понятно, что усмотрели помеху вратарю.

Пропустили гол в раздевалку в первом периоде, а второй период не совсем задался. В третьем периоде продемонстрировали свой актив, проявили характер и желание, но, к сожалению, не смогли в конце переломить игру.

– Насколько тяжело ощущались в команде две отмененные шайбы?

– Опять же, начали игру и сразу забили. Гол отменили, хорошо – работаем дальше. С желанием бежали в атаку, но так получились, что столкнулись с вратарем.

– Чего не хватило, чтобы сравнять счет в третьем периоде?

– Шести шайб. Когда столько пропускаешь, тяжело победить. Можем занести в актив, что забили четыре раза. Нужно продолжать работать, подкрутить какие‑то детали и мелочи.

– Как сильно сказывается серия поражений?

– Конечно, никому не нравится проигрывать. Задача – выигрывать в каждом матче. Здесь никто не вешает нос. Все матчи важные сейчас, очень плотная таблица, соперники сильные.

У нас все в команде продолжают работать. Почти в каждом матче у нас есть шанс победить, но надо подкрутить некоторые моменты. Будем побеждать, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.

СКА пропустил 7 от «Северстали». Что же изменил громкий уход Деанджело?

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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