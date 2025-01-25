Михаил Григоренко: «Овечкин – величайший игрок в истории хоккея. Невероятно, что он вытворяет!»

Михаил Григоренко назвал Александра Овечкина величайшим хоккеистом в истории.

Капитан «Вашингтона» находится на второй позиции по голам (875) в истории регулярных чемпионатов НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894).

– Следите за Овечкиным и его погоней за рекордом Уэйна Гретцки?

– Конечно, следим. Думаю, никто не сомневается, что рекорд падет. Лично надеюсь, что уже в этом сезоне. Очень приятно видеть Александра. Все за него болеем, переживаем.

– Как оцениваете его форму?

– Думаю, не мне его форму оценивать. Это величайший игрок в истории хоккея. Невероятно, что он вытворяет!

Мне посчастливилось на один турнир с ним съездить, прикоснуться к истории, так сказать. Все переживаем за него. Надеемся, что в этом сезоне рекорд падет.

– Как думаете, когда именно он побьет рекорд?

– Скорее всего, в конце сезона. В паре последних игр, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.