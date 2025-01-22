Григоренко о СКА: «Мозговой штурм» всегда идет. В матче с «Локомотивом» большой шаг вперед сделали. Все бились друг за друга»

Михаил Григоренко прокомментировал победу СКА в матче с «Локомотивом» (5:2).

Петербуржцы прервали четырехматчевую серию поражений.

– Как провели время после поражения от «Северстали»? В СМИ были сообщения, что «мозговой штурм» был у команды.

– Конечно, было время подготовиться, хорошо тренировались, качественно. Набрались сил, эмоций, оттачили некоторые моменты.

«Мозговой штурм», я бы сказал, он всегда идет. Всегда все пытаются улучшить игру, поэтому хорошо подготовились.

– Учитывая серию из четырех поражений кряду, не было ли чувства страха, ощущение какого-то давления, когда выходили на лед?

– Да нет. Да, результаты были плохие, но игра-то, в принципе, была. Есть тот фундамент, за который можно зацепиться. Очень неплохо играли в тех матчах.

[В этой игре] получилось построже в обороне сыграть. Здорово бригады меньшинства и большинства сыграли, наш вратарь Егор Заврагин здорово провел матч. Отточили некоторые моменты и сразу результат в нашу пользу.

– Важно ли было забросить «Локомотиву» первыми?

– Конечно, да, всегда важно первыми забрасывать. Это всегда придает много эмоций команде. Все бились, сражались, я думаю, все очень довольны таким результатом.

Реально была команда все 60 минут. Все бились друг за друга, каждый положил что-то в победную копилочку. Очень большой шаг вперед сделали, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.