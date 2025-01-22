Григоренко о СКА: «Мозговой штурм» всегда идет. В матче с «Локомотивом» большой шаг вперед сделали. Все бились друг за друга»
Петербуржцы прервали четырехматчевую серию поражений.
– Как провели время после поражения от «Северстали»? В СМИ были сообщения, что «мозговой штурм» был у команды.
– Конечно, было время подготовиться, хорошо тренировались, качественно. Набрались сил, эмоций, оттачили некоторые моменты.
«Мозговой штурм», я бы сказал, он всегда идет. Всегда все пытаются улучшить игру, поэтому хорошо подготовились.
– Учитывая серию из четырех поражений кряду, не было ли чувства страха, ощущение какого-то давления, когда выходили на лед?
– Да нет. Да, результаты были плохие, но игра-то, в принципе, была. Есть тот фундамент, за который можно зацепиться. Очень неплохо играли в тех матчах.
[В этой игре] получилось построже в обороне сыграть. Здорово бригады меньшинства и большинства сыграли, наш вратарь Егор Заврагин здорово провел матч. Отточили некоторые моменты и сразу результат в нашу пользу.
– Важно ли было забросить «Локомотиву» первыми?
– Конечно, да, всегда важно первыми забрасывать. Это всегда придает много эмоций команде. Все бились, сражались, я думаю, все очень довольны таким результатом.
Реально была команда все 60 минут. Все бились друг за друга, каждый положил что-то в победную копилочку. Очень большой шаг вперед сделали, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.
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