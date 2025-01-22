Григоренко о словах Ротенберга про вирус в СКА: «Нужен масочный режим для журналистов. Стараемся вести здоровый образ жизни, избегать лишних контактов, если без шуток»
Михаил Григоренко ответил на вопрос о заболевших игроках в СКА.
Петербургский клуб обыграл «Локомотив» (5:2) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Перед матчем главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «В СКА вирус – заболели тренеры Соколов и Бохнер. Команда проходит такие сложности, но мы все вместе улучшаем детали».
– Роман Борисович говорил о вирусе в команде. Как сохраняете здоровье?
– У нас очень серьезный медицинский штаб во главе с Егором Козловым. Он нам серьезно помогает. Все стараемся избегать каких-то лишних контактов.
– С журналистами тоже?
– Да, нужно сказать, чтобы масочный режим ввели для журналистов (смеется). А если без шуток, то все стараемся вести здоровый образ жизни, чтобы не заболеть, – сказал форвард СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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