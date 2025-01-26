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  • Дмитрий Федоров о 100-м матче в МХЛ: «Тренеров надо поздравлять с 400-500-й игрой и дальше. Тогда можно говорить, что он оказал влияние на лигу, подготовил много хоккеистов, стал клубной легендой»
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Дмитрий Федоров о 100-м матче в МХЛ: «Тренеров надо поздравлять с 400-500-й игрой и дальше. Тогда можно говорить, что он оказал влияние на лигу, подготовил много хоккеистов, стал клубной легендой»

Дмитрий Федоров высказался о сотом матче в Olimpbet МХЛ в качестве тренера.

«Сегодня у меня был 100-й матч в МХЛ. Приятно, что наш «Реактор» победил в Новомосковске 4:3. Шикарная игра для болельщиков!

Недавно развернулась дискуссия, нужно ли всем миром поздравлять тренеров с юбилейными играми. На мой взгляд, имеет смысл поздравлять с 400-й, 500-й игрой и дальше по возрастающей. Тогда можно говорить о том, что тренер оказал влияние на лигу, в которой работал, подготовил много хоккеистов, стал клубной легендой (если долго работал на одном месте).

Зрители приходят посмотреть не на тренеров, а на игроков. Юбилейные матчи хоккеистов выделять необходимо, чтобы привлекать их именами зрителя на хоккей. А тренер должен быть скромным, потому что его резюме создано не только им самим, но в большей степени руками игроков, с которыми он работает.

Количество матчей, проведенных тренером, важный показатель не для публики, а внутри корпорации. Это эквивалент опыта. Опыт вместе со способностью закрывать различные ниши в тренерском штабе дает специалисту надежду на успешное продолжение карьеры», – написал Федоров 25 января.

«Не должно быть дискриминации по национальному признаку!» Ротенберг зол, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем

Экс-комментатор Дмитрий Федоров провел год в хоккее – как тренер. Вот его интервью

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Федорова
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