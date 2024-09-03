Дмитрий Федоров об МХЛ: «Лига изменилась. Раньше богатые клубы брали хоккеистов под КХЛ, сейчас забирают на уровне школ и МХЛ»
52-летний экс-комментатор в этом сезоне будет работать помощником тренера в «Реакторе» из Olimpbet МХЛ.
– Как МХЛ устроена с точки зрения уровня команд?
− Я довольно давно слежу за МХЛ, потому что изначально хотел работать конкретно там. И сделал такой вывод: лига серьезно изменилась за последние пять лет.
Если раньше богатые клубы собирали уже готовых хоккеистов под большие контракты в КХЛ, то сейчас богатые клубы стараются забирать игроков на уровне МХЛ и зачастую на уровне школ. Поэтому у многих сильных на молодежном уровне организаций забирают хоккеистов в 15-17 лет.
Из-за этого команды, которые здорово выглядели в начале прошлого десятилетия, сейчас выглядят уже не так классно. Они просто лишаются талантливых игроков, – заявил Дмитрий Федоров в интервью Спортсу’‘.
Экс-комментатор Дмитрий Федоров провел год в хоккее – как тренер. Вот его интервью
Дмитрий Федоров о работе тренером: «Пришел к убеждению, что личность и психология − ключевые факторы. Играют хоккеисты, а побеждают личности»
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