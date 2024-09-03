Экс-комментатор Дмитрий Федоров провел год в хоккее – как тренер. Вот его интервью

Записал Никита Петухов.

Летом-2023 легенда «НТВ-Плюс» Дмитрий Федоров официально выпрыгнул из экрана и направился в сторону льда. К тому времени он уже окончил ВШТ, прошел стажировку в академии «Динамо» и обескуражил примерно всех друзей и знакомых неподдельным желанием стать хоккейным тренером. Некоторые не верили в это до последнего – как раз до момента, когда Федоров получил должность в штабе нижегородской «Чайки». Команды, которая стала сильнейшей в МХЛ в предшествующем сезоне.

С тех пор прошел год. «Чайка» закончила плей-офф с бронзой. Федоров прожил полноценный сезон на тренерской скамейке одного из лидеров МХЛ. Следующий сезон он проведет на скамейке другой команды – нижнекамского «Реактора».

Но пока – интервью о том, что начинающий тренер Дмитрий Федоров узнал за уникальный для себя год в хоккее.

Второй тренер в МХЛ сам ищет команду

− У тебя уже вторая команда в МХЛ. Как находишь работу? Агент? Личные связи?

− Я узнавал у знакомых агентов, работает ли кто-то на уровне вторых тренеров МХЛ. Главные ведь могли иметь хороший бэкграунд как хоккеисты – и агенты продолжают их сопровождать.

Выяснилось, что агентов, которые работали бы на уровне помощников, нет. Так что на моем уровне переговоры должен вести сам тренер: звонить в клубы, предлагать свои услуги. И нечего здесь стесняться.

Хотя кому-то могут помогать знакомые агенты. Мне в итоге помог человек, который занимается разработкой приложений. Его зовут Роман Калмыков, и он был в том клубе, куда я позвонил, заикнулся обо мне – и там проявили интерес.

А я допустил такую ошибку: когда в начале июля изучал команды, увидел, что у моего нового клуба уже пять тренеров в штабе, но не посмотрел, кто какие должности занимает. Не увидел, что ниша тренера по нападающим не занята. И не позвонил сразу.

− Ты рассказывал, что появление в «Чайке» потребовало подстройки под новый тренировочный процесс – более короткий и интенсивный, с минимумом пауз. Чего потребует переход сейчас?

− Приход нового тренера – это всегда обмен опытом. Я должен рассказать о своем опыте и в то же время подстраиваться под новую организацию. Адаптация, наверное, займет какое-то время, но я думаю, что она будет очень быстрой. Потому что я видел тренировочные процессы у нескольких команд, и мне будет легче адаптироваться.

Безусловно, я обязательно должен что-то привнести. Начать с деталей – например, работа над вбрасываниями.

− Ты еще говорил про два вида тренировок: условно североамериканский, в 40 минут с минимумом пауз внутри, и наш – больше часа, с паузами.

− Можно сказать, что это два полюса, но есть и подвиды. Может быть одна тактическая тренировка, где тренеру принципиально останавливаться и объяснять. То есть он проводит интенсивный тренировочный процесс, но конкретно сейчас ему важно все разъяснять – и он размажет это на полтора часа. Ничего страшного, здесь совершенно конкретная задача.

После года профессиональной работы в клубе я понял, что нельзя свысока смотреть на то, как работают тренеры, скажем, старой формации. У них тренировочный процесс и тактика могут казаться смешными, но они добиваются результата. Работают разные вещи, и многое зависит от личности тренера.

Вот тренер сам по себе олдскульный, и тренировки у него олдскульные, но ребятам это заходит – есть результат, и некоторые прогрессируют. Нельзя говорить, что одно хорошо, а другое плохо. Стоит присмотреться и понять, за счет чего тренер, команда, игроки добиваются успеха.

Ты можешь делать все правильно, у тебя могут быть грандиозные идеи, ты можешь копировать тренировочный процесс лучших клубов НХЛ, а результата у тебя нет.

− Правда, что, когда ты внутри команды, сезон пролетает будто за секунды?

− Да, и я это понимал. Но для меня открытие, что после завершения сезона проходит буквально одна неделя, встреча с близкими, мама-папа-друзья – и наступает жуткая пустота. Привыкаешь все время встречаться с игроками, с командой, скучаешь по тренировкам.

Да, нужен небольшой отдых, но если пауза затягивается, то это невыносимо. Наступает экзистенциальная пустота, которую описывали послевоенные философы: Сартр, Камю. Чувствуешь себя потерянным.

И мне здорово помогало, что я веду «Все на Матч!». Есть задача, общаешься с людьми, настраиваешься, улыбаешься – это какой-то всплеск. Если бы у меня в межсезонье не было телевизионных дел, я бы выгорел эмоционально.

Поэтому целая группа тренеров чувствует себя ужасно, если не работает. Есть и другие – кто работает ради денег, ради того, чтобы занять себя. Но есть и те, кто не может без этого. И я понимаю, почему Владимир Крикунов никак не завершит карьеру. Наверное, это инстинкт хищника или охотника, который все время должен подпитываться. Если охотник смотрит на ружья, развешанные по дому, то в конце концов начинает тосковать.

− В начале прошлого сезона я увидел ролик, где ты давал интервью в числе остальных тренеров «Чайки», и подумал, что по сезону тебя будут чаще коллег звать на интервью: очевидно, ты проще пойдешь на контакт и скажешь что-то яркое.

− Меня это очень смущало. Я пришел в чемпионскую команду, где есть яркие хоккеисты. Другие тренеры очень здорово говорили. Бывают тренеры-молчуны, которые не любят публичности, а здесь и главный тренер Алексей Исаков интересно говорил, и Дмитрий Космачев, тренер по защитникам, тоже.

И действительно я давал много интервью. В какой-то момент мне показалось, что просто перебор и что не может помощник главного тренера быть настолько публичным. В конце августа 2023-го приехала съемочная группа «Матч ТВ» – и да, они делали сюжет о команде, но в основном, так получилось, обо мне. Они делали как раз об этой фишке с переменой профессии. Там были ребята, главный тренер, но понятно, что меня было больше.

И меня это настолько смущало, что… Обычно, когда я даю интервью, то выкладываю ссылку на него в телеграм-канале. А на этот хороший фильм, где не было перекоса, я не стал даже ссылку выкладывать, потому что меня это тяготило.

Я понял, что оказался в великолепном коллективе, а о нем говорят исключительно потому, что я там – и подумал, что это неправильно. Но наш главный, Алексей Геннадьевич, меня поддержал, и после этого я как-то успокоился.

Он сказал: «Благодаря тебе о нашей команде говорят больше. Больше внимания – хорошо для всех. И для ребят». Подчеркнул, короче, что ничего страшного.

Когда ты работаешь с людьми, с которыми уже сформировались человеческие отношения, это неважно. Они не будут ревновать, они не будут к тебе плохо относиться из-за того, что ты часто даешь интервью.

Мы живем в таком мире, в котором само по себе внимание ценно. И неважно, кто в команде это внимание привлекает. Я привлекал внимание к клубу не эксцентричными поступками, а работой. И в конце концов мне очень понравилось, что и в тренерском коллективе это понимали, и ребята это понимали – и это не создавало напряжения.

− ТВ – это среда общения на «ты», и на работе там ты всегда был Димой. А в хоккее у тебя появилось отчество. Когда перестало резать слух?

− Всех своих друзей-тренеров, с которыми мы на «ты», я называю по имени-отчеству. Это происходит уже на автомате. И в публичном пространстве по имени-отчеству, и когда общаемся тет-а-тет. Так же и они меня. Иногда по отчеству − Юрич.

Но действительно первое время было необычно, что абсолютно все называют меня по имени-отчеству. Однажды, в октябре-ноябре, к нам на просмотр пришел парень, я протягиваю ему руку и говорю: «Дмитрий». И тут меня как электричеством ударило − «Дмитрий Юрьевич». Потребовалось некоторое время, но сейчас я уже привык.

Но ты верно отметил: при переходе к тренерской работе это противоречие возникает. Между «ты» и «вы». Между особой иерархией, которая выстраивается в хоккее, и демократизмом телесреды.

Но вот в североамериканском хоккее тренера называют на «ты». Там даже тренера в возрасте называют по имени. У нас важно уважение, а сейчас еще и взаимное уважение. Сейчас большинство тренеров общается с игроками уважительно. И игрок обращением подчеркивает свое уважение к тренеру, каким бы он ни был. Это составная часть культуры, и мне она нравится.

Тренеры ошибаются – и это нормально

− Как изнутри выглядит подготовка команды к первой игре сезона?

− Боюсь что-то упустить, но давай попытаемся все расписать по пунктам. Прежде всего нужно понять, во что будет играть команда и какая у нее философия.

Мы быстро договорились, что играем в короткий пас, играем двумя в давление и стараемся доминировать – независимо от счета и независимо от соперника. Дальше вырабатывали философию. Ну, например, с самого начала решили, что не обсуждаем судейство, а игроки должны вести себя уважительно по отношению к судьям, что бы ни происходило на льду. Это им впоследствии пригодится: они не будут срываться в тяжелые, ключевые моменты матча.

Тренеры вырабатывают правила – по тактике, тренировочному процессу, философии – и доводят их до команды. Начинаются тренировки – в зале и на льду. Проходят занятия по тактике, где расписываются абсолютно все нюансы. Иногда по ходу сезона что-то может меняться, когда видно, что предложенная модель в мелочах не работает.

А дальше идет подготовка в микроциклах, когда команда готовится к конкретному сопернику. Там проводят занятие по теории, под соперника. Теория может быть не одна, а две, если речь о плей-офф.

Кто-то вообще не изучает соперников. И год назад я бы сказал: «Что это за архаичный подход?». А сейчас я смотрю на это по-другому: на молодежном уровне может быть и стоит идти от себя, не стоит запугивать ребят – можно так расписать соперника, что ребята будут бояться.

− В НХЛ и КХЛ все бегут за результатом. Но молодежная лига еще и развивает игроков. Как это сочетается с гонкой за победами?

− Многое зависит от руководства. Когда тренеры понимают, что руководители не будут наказывать за поражение или даже за серию поражений – работает раскрепощенно. Если тренеры понимают, что 3-4 поражения подряд приведут к отставке, то вынуждены действовать по счету в конкретных матчах. И, я думаю, здесь необходим баланс.

Когда тренеры и журналисты говорят, что нужно убрать работу на результат, я не соглашаюсь. Это невозможно. Если не будет ориентации на результат, это приведет к злоупотреблениям. Например, тренер ставит сильных ребят во 2-3 звено, а каких-то ребят с высокопоставленными родителями – в первое и говорит: «Я так вижу». Если тренер непорядочный.

Можно потерять баланс в игре и доверие ребят. Можно в конце концов прийти к тому, что ведущие хоккеисты уйдут из команды. Потому что если нет результата, к команде по-другому относятся. Почему в ту же «Чайку» сейчас идут? А потому что «Чайка» добилась результата – и молодые видят, что есть возможность быстро попасть в КХЛ.

У моего нового клуба та же ситуация: все понимают, что можно из школы попасть в свою же команду МХЛ и потом – в КХЛ, если прогрессировать. Но все равно нужен результат. При отсутствии результата и родители скажут хоккеисту: «Иди в другую команду».

И еще, тем, кто говорит, что нужно всегда придерживаться определенной тактической модели, я всегда отвечаю: «Ребят, когда появляется возможность завоевать медали, там иногда бросаешь шайбу по забору».

Конкретно у нас была ситуация: мы проиграли первый матч «Мамонтам Югры» во втором раунде − 0:2. Старались, бросали − не заходит.

Во втором матче, который проходил в Ханты-Мансийске, мы переменили тактику, после двух периодов повели 4:1 – и я понимаю, что третий период был не очень эстетичным. Мы выкидывали шайбу по забору – тем более там широкая площадка. Мы работали на результат. В итоге дома победили в двух матчах и обеспечили себе бронзу.

Кто осудит нас за то, что мы целый период выбрасывали по забору? Наверное, романтики. Но когда речь идет о результате, ты подчиняешь ему абсолютно все – в том числе и тактику. В плей-офф нужно меняться.

− Ты рассказывал, что, когда пришел в «Чайку», тренеры понимали, что ты сырой и можешь ошибиться на тренировке. Как выглядит ошибка тренера на занятии?

− Ну, например, упражнение требует перепаса защитников, а тренер слишком сильно посылает шайбу – и фактически перепаса не происходит. Для этого тренер должен понимать, как начинается атака, во что мы играем. Должно быть четкое представление о том, для чего это упражнение.

Поэтому на первых порах я иногда не вполне себе представлял. Но то же самое может произойти с хоккеистами – когда вводится новое упражнение, иногда хоккеисты не понимают, для чего оно, что важно в этом упражнении. И тогда уже тренеры ставят акцент.

У нас всегда было так: в раздевалке упражнения развешаны, и тренер еще раз проходится по этим упражнениям и рассказывает, что важно в каждом из них. Кто-то быстро схватывает, кто-то медленно, поэтому здесь процесс касался не только меня. Процесс касался ребят, которым тренеры тоже объясняли, что нужно делать.

И, кстати, ты не представляешь, как часто тренеры говорят «я налажал» и «я ошибся». Это происходит и внутри коллектива, и в разговорах тренеров из разных команд. То есть друг при друге мы не стесняемся сказать: «Я налажал».

Но в чем беда нашего социума? Я вот тебе сказал сейчас в интервью, что ошибался. Предположим, у меня все получится, я буду и дальше работать. Через пять лет какой-нибудь человек выдернет эту цитату и скажет: «Что это за тренер? Он даже шайбу на упражнении бросить не может». И он будет это вспоминать всю жизнь. И в конце концов будет сложная турнирная ситуация, и это могут вспомнить и журналисты.

При этом в моей практике несколько раз было, что я сталкивался с хоккеистами, оказывался на их пути. Конечно, я переживал по этому поводу – но ведь под хоккеистов попадали и корифеи! И Виктор Васильевич Тихонов, и Владимир Владимирович Юрзинов. Это часть профессии, иногда происходят очень жесткие стыки: тренер не заметил игрока, игрок не заметил тренера. Но если это видео где-то выложат, то, опять же, это видео будут мусолить, к нему будут возвращаться и говорить: «Да это вообще никакой тренер».

При этом в своей среде он может рассказать, как налажал. И зачастую в этом могут признаться тренеры, у которых очень серьезный и солидный стаж − 10, 15 и больше лет.

Тренерская карьера состоит не только из достижений, она состоит из ошибок – в том числе и мелких. Неправильно построил тренировку, неправильную тактику предложил команде – и я не боюсь об этом говорить, потому что считаю, что все-таки время меняется и что люди, которые приходят на хоккей, хотят видеть не небожителей, а таких же людей, как они сами.

В повседневной жизни все лажают, на работе лажают. И тренеры такие же, ничем не отличаются.

− То есть то, что ты в интервью регулярно произносишь «это моя вина» – это осознанная позиция?

− Да. Очень легко могу это объяснить. Я открыл три составляющие работы тренера на молодежном уровне.

Первое – должно быть взаимоуважение. Нельзя что-то требовать от игроков, если ты их не уважаешь. Они это поймут – и не будет должного контакта. В идеале – дополнение к этому первому пункту – надо любить своих игроков. В них может быть два метра роста, но они еще дети.

Второе – нужно предложить им интересную жизнь в команде. Интересный тренировочный процесс, тактику, установки, мотивационные слова. Может быть разгрузка между тренировками − поход в парк, на экскурсию. То есть им должно быть интересно в команде − тут много факторов.

И третий пункт. Тренер обязан − подчеркиваю, обязан − всю вину брать на себя. Потому что в молодежной команде хоккеисты ранимые. Они заморачиваются из-за своих ошибок. Они заморачиваются из-за того, что про них пишут и говорят − в том числе и в социальных сетях.

И здесь старший человек обязан принять всю вину на себя. И сделать это необходимо публично. Таким образом тренер снимает с команды давление.

Вот конкретная ситуация: матч открытия, мы проиграли «Омским Ястребам» − 0:3. Старались, играли в большинстве, доминировали во многих моментах, но не забросили.

На трибунах было полторы тысячи, была трансляция. И это после чемпионского сезона. Я понимаю состояние ребят: все очень переживают, все расстроены. И приехало много журналистов, они берут интервью. Что я должен сделать? Я должен взять вину на себя, чтобы на следующий матч ребята вышли с воодушевлением, играли спокойно, не думали о том, что у тренеров к ним претензии.

Естественно, во всех интервью я говорю, что не подготовил команду на стандартах, поэтому мы проиграли много ключевых вбрасываний и так далее. Я 30 лет работал на телевидении. Естественно, меня много ругали − я привык к этому. Пусть ругают меня, потому что я взрослый человек. Ребят трогать нельзя.

Более того, я понял, что ребят нужно как можно меньше упрекать внутри коллектива. В самом начале сезона была ситуация, когда «Чайка» играла против «Сибирских Снайперов». Я изучил «Снайперов», выделил какие-то пункты в их игре, рассказал на теории. И «Снайперы» сыграли ровно так, как играли в предыдущих матчах. После игры я сказал ребятам: «Ну мы же все это обсуждали, я же вам рассказывал, да? И вот мы пропустили ровно такие же шайбы, какие «Снайперы» и должны были забрасывать».

Я посмотрел на реакцию и понял, что такие вещи делать нельзя. Понял, что можно сделать великолепный доклад по теории, рассказать, как играть. Но если команда не выполнила − это вина тренера. Это ты не сумел достучаться. И если ты бросаешь такой упрек, то отделяешь себя от команды. Показываешь: я весь в белом, разбираюсь, а вы ничего не можете сделать, неумехи.

Поэтому ни в коем случае − даже внутри коллектива − нельзя бросать упрек. Можно разбирать ошибки, говорить, что мы недоделали задания. Но ни в коем случае нельзя себя противопоставлять коллективу: «Я вам все рассказал правильно, а вы не сумели это сделать».

Вот это был очень важный для меня урок, больше никогда себе этого не позволял.

Плохой микроцикл не ведет к поражению

− Ты часто употребляешь слово «микроцикл». Что это?

− На предсезонке это цикл, который состоит из определенного количества рабочих дней и выходного. Например 4+1 − четыре дня работаем, один отдыхаем. Кто-то делает 3+1, кто-то 6+1, разные микроциклы.

Сейчас тенденция к тому, чтобы рабочих дней было меньше – и потом выходной, чтобы ребята не перегружались. То есть мы приходим к таким североамериканским стандартам, когда понимают, что восстановление очень важно.

А в соревновательном периоде микроцикл − подготовка к конкретному сопернику. В МХЛ дробный календарь, там могут быть матчи в коротком интервале, а может быть неделя подготовки.

− «Плохо тренировались в микроцикле». Как выглядит плохая тренировка?

− Много потерь. Броски не заходят в створ − я уж не говорю о том, чтобы попасть в ворота. Кто-то не добежал, кто-то плохо сыграл клюшкой встык. То есть видишь, что у целой группы игроков не получается то, что намечено. Это плохая тренировка.

И вот для меня самое большое открытие, что иногда может быть плохой микроцикл по восприятию тренеров. Заходим в раздевалку и говорим: «Вот этот неправильно сделал, вот этот совсем сегодня не бежит». И эти претензии накапливаются. Потом − плохая раскатка перед матчем, все злые, недовольные. И потом вдруг − бах, и победили.

И в отдельно взятом микроцикле то, что происходило в тренировочном процессе, может не совпадать с конечным результатом. Может быть наоборот: все здорово, команда звенит, восхищаемся, удивляемся, что они так здорово работают. Тактическую установку дали, все разложили, игроки восприняли с улыбками, энтузиазмом. Великолепная раскатка, разминка, вышли − проиграли.

Но глобально всегда есть корреляция между тем, что делаешь, и результатом. Если ужасный тренировочный процесс − итоговый результат плачевный. Если хорошо работаешь, разбираешь игры с ребятами − и итоговый результат будет нормальный.

По сезону получаешь, скорее всего, то, на что наработал. Бывают исключения, потому что игра состоит из переломных моментов − и в эти переломные моменты хоккеисты твоей команды могут действовать неправильно. Накапливаются 2-3-4 ошибки, и соперник эти ошибки использует. Дальше происходит эмоциональный спад, и даже хорошая команда может поплыть. Поэтому в переломные моменты тренеру и игрокам важно принимать правильные решения.

И вот в чем различие комментаторов, экспертов и тренеров? Комментатор, как правило, видит и говорит о последних 5-6 секундах. То, что происходило с шайбой перед завершением атаки. Эксперт отматывает пленку назад − 10-15 секунд, говорит, что предшествовало завершению комбинации.

Тренер смотрит на минуту-полторы раньше. Потому что иногда к пропущенной шайбе привел проброс за полторы минуты до этого. На усталости кто-то сыграл неверно, дальше задержались на льду, соперник получил серьезную эмоциональную подпитку, стал доминировать, еще одна ошибка, потом другая − и все это в итоге приводит к пропущенной шайбе.

Некоторые детали практически никто не видит. Например, один из ведущих форвардов плохо действует на возврате. Потеря шайбы, он последним приходит в зону − и из-за этого у собственных ворот все время возникает паника. Так происходит не раз, не два и не три. Что делать тренеру? Он ограничивает время такого нападающего.

А журналисты пишут: «Что делает тренер?!».

− Правильно же я понимаю, что работа на лавке − это такой конвейер, где все роли распределены и постоянно что-то происходит?

− Команда и скамейка − это нечто абсолютно живое и непредсказуемое. Можно договориться об определенном распределении обязанностей, но все равно жизнь иногда подсказывает что-то поменять.

Например, я подсказываю нападающим. Тренер по защитникам работает с игроками обороны. Но иногда я вижу, что защитник допустил серьезную ошибку − и я могу издалека ему что-то крикнуть. Тренер по защитникам увидел, что неправильно сыграл нападающий и это привело к фатальным последствиям для обороны − он кричит нападающему.

У тренеров должно быть такое взаимодействие, что никто не чувствует ревности, когда коллега вроде бы выходит за рамки своих полномочий. Здесь вообще не должно быть никаких ограничений − все работают на улучшение результата. Поэтому обычно тренеры после того или иного эпизода подсказывают, что сделано не так.

В первые месяцы подсказываешь чуть ли не после каждой смены. А к концу сезона уже и подсказывать особо нечего − так, по мелочи: подбодрить, если чувствуешь, что у игрока что-то не получается, или если надо сказать мотивирующие слова. Но по тактике ошибок уже значительно меньше.

Я даже так скажу: в конце сезона меньше подсказываешь еще и потому, что все друг от друга устали. Это правда. Команда существует в боевом режиме уже много-много месяцев, поэтому тренеры должны меньше висеть на ушах у игроков, не должно быть мелочных придирок. Если разбирать, то только серьезные ошибки.

− Мы с тобой как-то разговаривали о том, что в футболе тактика сложнее архитектурно, но, когда ты вышел на поле, твоя работа, в общем, уже сделана. А в хоккее же много всего происходит именно во время игры.

− В особенности с молодыми игроками. Кстати, я теперь работаю не с большим планшетом, а с такой маленькой пластиной, на которой есть хоккейная площадка полностью и только одна зона. Очень удобно: ты можешь наклониться к игроку и прямо перед ним фломастером что-то нарисовать.

Как правило, происходит так: главный тренер говорит, какая тройка нападения выходит. А тренер защитников выпускает игроков обороны. Перед матчем тренеры договариваются, по какой системе будут работать. Например, в заявке может быть семь защитников, но тренеры понимают, что значимость матча высока и два защитника в плохой форме − не уверены в себе, спад, разные обстоятельства. Нужно в основном подключать пять защитников.

И есть алгоритмы, как выпускать этих пятерых защитников, иногда разбавляя шестым и седьмым. Очень многое зависит от наличия телевизионных и рекламных пауз. Когда этих пауз нет, ты не можешь так использовать лидеров − это абсолютно другое построение игры.

У «Чайки», например, были два матча в Екатеринбурге, последние перед Новым годом. Первая игра − 1:3, мы проиграли. Вторая − победа 4:0. Первый матч − нет телевизионной трансляции. Второй − были рекламные паузы. Соответственно, мы выпускали лидеров под эти рекламные паузы и после них.

Могут быть абсолютно разные алгоритмы игры по защитникам. Может быть пять ключевых защитников, может быть четыре ключевых защитника. Может быть конкретная игра, например, в три пары, и иногда с кем-то из лидеров подключаешь седьмого – у него минимум времени. Здесь тренеры договариваются.

Дальше − можно использовать наложения. То есть смотреть, кто выходит у соперника − и можно уходить из-под наложений.

Наложения я бы разделил на несколько составляющих. Есть наложение конкретно во втором периоде. То есть мы вошли в зону, контролируем шайбу и полностью меняем свое звено. За счет этого «Чайка» забросила много шайб. Это тренировали, и это перенеслось на игры.

Представь себе: сначала тренируем − не заходит, не дает результата. Но мы раз за разом показываем, что это нужно делать, показываем, где недоработали, где сделали неправильно − и в конце концов это начинает приносить результат.

И как на это реагируют ребята? «Зашло!» – у них получается. То есть тренеры все сделали верно.

Второй тип наложения − когда мы, например, имея преимущество своей площадки, выпускаем лидеров под четвертое звено соперников. Или под третье звено − есть команды, у которых третье звено послабее, а четвертое наоборот сильное. Я видел и такие ситуации.

А бывает, что нужно уйти из-под наложения. Например, я смотрел, кто у соперников выходит на лед. Мы заранее договаривались, кто лидеры у оппонентов, и что желательно наше четвертое звено не выпускать под первое у соперников. Я быстро кричал, какое звено у них выходит на площадку – и, соответственно, вот это корректировали. То есть мы выходили из-под наложения соперника.

Кто-то работает без этого. Я обратил внимание, что некоторые ведущие команды на это не обращают внимания. А вот, например, «Реактор» играл на своей площадке против нас, и его тренеры старались выпускать первое звено под наше четвертое. «Чайка» старалась от этого уходить.

Перед середняками нужно задевать эго игроков

− Как МХЛ устроена с точки зрения уровня команд?

− Я довольно давно слежу за МХЛ, потому что изначально хотел работать конкретно там. И сделал такой вывод: лига серьезно изменилась за последние пять лет.

Если раньше богатые клубы собирали уже готовых хоккеистов под большие контракты в КХЛ, то сейчас богатые клубы стараются забирать игроков на уровне МХЛ и зачастую на уровне школ. Поэтому у многих сильных на молодежном уровне организаций забирают хоккеистов в 15-17 лет. Из-за этого команды, которые здорово выглядели в начале прошлого десятилетия, сейчас выглядят уже не так классно. Они просто лишаются талантливых игроков.

Есть клубы, которые берут свое за счет состава. Есть классные исполнители, их может быть надо чуть-чуть подкорректировать, направить, уберечь от плохой компании − и они дадут результат. Такое направление есть.

Но вот в «Чайке» тренеры должны были предложить еще и определенную модель игры, чтобы хоккеисты потом готовыми приходили в «Торпедо».

И чем мне понравилась эта система игры − она значительно, в коротком интервале, повышает уровень средних игроков. Тренировочный процесс начался в июле. Я смотрю на некоторых хоккеистов и думаю: «Ну как он может играть на уровне МХЛ? Скорее всего, у него ничего не получится, карьеру нужно заканчивать».

Проходит месяц-два-три − парень в полном порядке. Потому что тренировочный процесс изменил его игровое мышление − он был готов к этому, он прибавил, появилась уверенность, и с сильными партнерами он вышел на абсолютно иные рубежи.

То же самое − тактическая подготовка. В некоторых командах этому не уделяется серьезное внимание, и я это принимаю. Если у тебя хорошо обученные, подготовленные хоккеисты, ты можешь игнорировать тактику.

Но в «Чайке» считали, что мы должны всесторонне развивать игроков, чтобы они жили как взрослые. Поэтому мы давали подробную теорию по сопернику. Собственные игры иногда разбирали два дня: отдельно действия нападающих в форчеке, действия с шайбой, отдельно действия в обороне без шайбы и просмотр смен конкретного игрока. Делили между собой, на троих, чтобы как можно больше хоккеистов охватить.

Что поразило: бывали случаи, когда хоккеист приходил с листочком бумаги, где у него расписаны все смены, и он говорил, какие ошибки допустил. И зачастую это совпадало с тренерским видением.

И я считаю, что, поскольку не играл, не имею морального права говорить: «Вот здесь ошибка, вот здесь неправильно». Я строю диалог по-другому. Спрашиваю: «Как мог сыграть в этом эпизоде?». И в 60-70 процентах случаев хоккеист говорит правильно, как нужно было сыграть. И в данном случае не страдает его самолюбие − он сам пришел к правильному решению.

И да, в матче он ошибся, но при разборе с тренером он ошибку исправил. И за счет того, что он сам домыслил в нужном направлении, у него будет ощущение того, что он растет как игрок и эту ошибку больше не повторит. И у него нет того чувства вины, которое было бы, если б я сказал: «Вот здесь ты ошибся, вот здесь неправильно сыграл».

− В «Чайке» ты сразу начал разбирать соперников?

− Мы постепенно шли к разграничению полномочий. Мне очень понравилось, что Исаков сразу принял своих помощников, которых он не знал. Прощупывал, кому что поручать, и как-то мы пришли к тому, что в основном я занимаюсь разбором соперника. Когда были ключевые матчи и матчи плей-офф, другие тренеры тоже присоединялись.

Я делал теорию по сопернику. Свои игры мы разбирали вообще втроем. Иногда, если был плотный график, я даже собственную игру не разбирал − разбирали Космачев и Исаков, а я уже просматривал соперников.

Как правило, это выглядело так: завершился микроцикл − предположим, выезд. Вот мы в автобусе − все три тренера включают компьютеры и смотрят игру. Разделились таким образом: Исаков смотрит игру с шайбой, игру нападающих – в форчеке, в средней зоне. Космачев смотрит игру в обороне, в собственной зоне. Я смотрю индивидуальные ошибки.

Потому что не имеет смысла говорить об индивидуальных ошибках при общем разборе. Нужно просто подойти к хоккеисту и сказать: «Вот смотри, тут мог сыграть по-другому, два-три эпизода». И игрокам это очень здорово заходит, потому что им приятно внимание. Им приятно, что тренеры готовы разбирать даже нюансы.

− Разбор соперника. Сколько материала ты успеваешь обработать по ходу чемпионата?

− Иногда просто нет возможности посмотреть много матчей − смотришь два, иногда три. Обязательно отдельно большинство-меньшинство и стандарты − то есть вбрасывания − в последних шести матчах.

Иногда важно посмотреть конкретные игры против конкретного соперника. Игры против команды, которая по стилю чем-то похожа на «Чайку». Смотреть, как соперник действует в большинстве против команды, которая в меньшинстве действует пассивно, ну не имеет смысла. «Чайка»-то играет активно, поэтому такой материал может ничего не дать.

В плей-офф, например, готовились к «Локомотиву». Попросил наших скаутов сделать вообще все голы, которые пропускал «Локо». Посмотрели, как они пропускают шайбы − сделали определенные выводы. Когда готовились к «Ирбису» в плей-офф, посмотрели, как развиваются их атаки, как они забрасывают шайбы − тоже сделали определенные выводы.

− На что есть смысл смотреть при 5-на-5 в таком оперативном разборе?

− Как правило, команда играет в одинаковой тактической модели. Смотришь − играет 1-2-2 или 2-1-2. Переходит ли, например, на давление двумя, активный форчек − пассивный форчек. Что происходит в нейтральной зоне. Много ли специфических фишек на стандартах.

Потому что есть команды, у которых ничего особенного на стандартах не происходит − ну стандарт и стандарт. А есть команды, у которых очень много заготовок на стандартах: обмениваются местами, кто-то уходит за ворота, передача на дальний фланг, и с дальнего фланга игрок пытается завершить или же игрок со вбрасывания сразу отскакивает к синей линии − тут много вариантов. Вот, например, когда в плей-офф играли против «Ирбиса», увидели, что у них много заготовок на стандартах.

Как, например, действуют защитники: персоналят они или играют зону, как передают друг другу игроков в своей зоне, как далеко нападающий спускается при игре в меньшинстве. Насмотренность приводит к тому, что постепенно такие фишки начинаешь замечать. И выписываешь их.

И потом нужно решить, что показывать команде − потому что не имеет смысла показывать все. Можно легко забить голову ненужной информацией. Игрокам перед матчем с аутсайдерами стоит показать шесть, ну семь видео. Нужно их очень сильно напугать перед матчем с аутсайдером − вот это понял.

− Да-да, ты говорил, что перед матчем в Астане, где «Чайка» уступила в целом обыгрываемому сопернику, было слишком спокойно и нужно было устроить провокацию. Как это должно было сработать?

− Наверное, в таких ситуациях нужно цеплять игроков, их эго. Говорить: «Ты (называть фамилию), помнишь, как ты налажал в игре со слабой командой? Вот видишь, у них то же самое, вот нельзя этого делать».

Нужно задевать эго, показывать, что с этой командой ты должен показать сто процентов. Потом нужно добавлять злости. Иногда должна быть короткая эмоциональная установка. Может быть, даже с матерными словами, потому что сейчас в хоккее все меньше и меньше мата − это правда жизни. Во многих командах штраф за мат вне тренировок и вне игр. Если в раздевалке мат и тренер услышал − минус сто рублей. Тренеры стараются и в перерывах, и перед матчами говорить без мата. И если мат прозвучал, это зачастую мобилизует игроков, создает особое настроение.

Иногда должна быть очень эмоциональная, злая установка перед матчем. Перед игрой должен быть нерв.

− Ты показывал игрокам эпизоды игр топового уровня. Как ты пришел к этому приему?

− Когда я учился в ВШТ, мы говорили, что наглядность очень важна. Важно показывать примеры. Потом прочитал, что Игорь Николаевич Ларионов показывал на сборах хоккеистам фрагменты Кубка Канады-1987, и подумал, что это идеальная ситуация: тренер доводит свою философию через чужую игру.

Ведь если говоришь о правильных и неправильных решениях через свою игру, ты зачастую задеваешь самолюбие игроков: кто-то ошибся, а кто-то наоборот сыграл правильно − может посчитать, что все в порядке. Когда ты смотришь чужую игру − ты воспринимаешь это абсолютно дистанцированно.

Я попробовал нарезать фрагменты матчей высокого уровня − ЧМ, МЧМ, НХЛ. И увидел, что это здорово заходит. Мне выдали компьютер, я стал делать нарезки.

Например, у нас в первой половине сезона не шла игра на пятачке, подправления. Сделали видео из НХЛ, показали ребятам чуть ли не покадрово, как работают нападающие. Стало получаться. Защитникам говорим: «Бросайте в касание, все делайте в касание». Показали несколько хороших моментов − то же самое, пошло.

Когда игроку показываешь, рассказываешь, что он тоже может это сделать, и у него потом получается − представляешь, какое воодушевление? «Я могу делать то же самое, что делает Макар!», «Я могу работать под воротами так же, как работает Ткачак!»

Хочу сказать тренерам, которые будут читать это интервью: пробуйте делать то же самое. Это на молодежь сейчас действует идеально.

− Ты рассказывал про методику Дмитрия Полянчикова, написанную с участием Сергея Федорова − и говорил, что она помогла.

− Пособие было издано небольшим тиражом − для юниорских и молодежных сборных. Я смотрел лекции, потом встретился с ним самим, он мне подарил пособие. Подарил шайбовброс.

− Это механизм?

− Базука такая. Выходишь − и на руке будто бы базука, из которой будешь стрелять. Это очень здорово действует на игроков. Они видят, что тренер серьезно относится к этому делу. Что сейчас с помощью этого агрегата они прибавят.

Чуть больше года назад, в апреле, был сбор «Торпедо» с молодыми игроками. Для меня это тоже была проверка. Там были Игорь Николаевич, его помощник Михаил Васильев, потом подъехал Хабибулин − и я был четвертым.

Собираюсь в дорогу, приезжаю на вокзал, сижу перед отъездом поезда, завтракаю − заходит Ларионов. Поприветствовали друг друга, начали общаться, он видит баул и этот агрегат: «Ничего себе!». Я рассказал ему, как работаю − его позабавило.

Поляничков как тренер-методист делал это, консультируясь с Сергеем Федоровым. Федоров говорил, что он давал советы, которыми сможет воспользоваться абсолютно любой − тот, кто не играл на позиции центрального нападающего. Это такая универсальная методика.

− А о чем она? Постановка рук, ног?

− Самое главное − это реакция. Правильная и быстрая реакция на шайбу. И там же описана работа с мячиками. Нужно поймать мячик в самой низкой точке, когда он соприкасается с покрытием. Потому что если не поймать − он отскочит и перескочит через клюшку. То есть хоккеисты учатся соблюдать тайминг.

Кстати, важный нюанс. В МХЛ, я считаю, судьи работали великолепно. Огромное спасибо главному арбитру Анатолию Захарову. Но иногда лайнсмены вбрасывают шайбу с оттяжкой, поднимая ее. И это нарушает игроку тайминг. Вброс должен быть очень коротким − и тогда хоккеист правильно реагирует на шайбу. А когда пауза увеличивается за счет поднятия рук, хоккеист уже начинает движение и не попадает по шайбе.

Поэтому процент выигранных вбрасываний невероятно зависит от манеры введения шайбы в игру.

Была ситуация: достаточно серьезно проиграли точку. И я был удивлен: «Как так? Мы много работаем над вбрасываниями и так серьезно проиграли». Хоккеисты говорят: «Дмитрий Юрьевич, обратите внимание: лайнсмен сильно задирает шайбу − и мы просто не попадаем».

Спаренный матч, та же бригада лайнсменов на следующей игре. Я поговорил с главным − сейчас арбитры очень контактные − объяснил ситуацию. Он говорит: «Пообщаемся с лайнсменами».

Лайнсмены стали вводить шайбу через более короткое движение во втором матче − и мы выиграли точку просто в одну калитку и победили, по-моему, 4:1. Это имеет огромное значение.

− Ты, кстати, говорил, что судьи знали по именам всех тренеров − и вы записывали имена судей, чтобы обращаться во время матча. Шикарная деталь быта хоккейной команды, дай еще таких.

− Мы обязательно выписывали себе состав соперника. Чтобы понимать очередность выхода звеньев, когда выходят лидеры. Произошли изменения в составе после начала периода − мы сразу обменивались информацией с Исаковым, уже на четвертой-пятой минуте. Он мне мог дать конкретное задание: «Посмотри, что изменилось в тактике?» Он, естественно, смотрит за игровыми нюансами, отдает директивы игрокам, какое звено выходит, и понятно, что некоторые тактические нюансы он просил посмотреть меня.

Подготовка к игре − это еще и быстрый просмотр состава соперников. Нужно посмотреть, оценить, понять, кто из вратарей играет. Например, играет команда, где два сильных вратаря, и непонятно, кто основной, кто будет играть против тебя. Смотришь, кто выходит − быстро обсуждаешь его манеру игры с тренером вратарей и перед началом игры или уже на скамейке что-то подсказываешь.

Существует две точки зрения по данному вопросу. Первая точка зрения: нужно повесить на доску в раздевалке, где проблемные зоны у вратаря, куда ему бросать − и этого достаточно. Вторая − что нужно обязательно разжевать, объяснить и дать установку куда бросать.

Некоторые говорят, что во втором случае на игроков будет серьезное давление и они перед броском будут думать о том, что нужно попасть в конкретную зону − и бросок может не получиться. То есть лучше пусть они действуют раскрепощенно.

Я все-таки считаю, что в «Чайке» высококвалифицированные исполнители, они уже должны работать по-взрослому. Поэтому им необходимо давать конкретную установку: бросать верхом или вытягивать на себя. Несколько раз видел, что это заходит. Ну, например, Игорь Наумов спрашивает меня прямо по ходу матча: «Дмитрий Юрьевич, переводить шайбу и после перевода бросать?».

Говорю: «Да, давайте попробуйте. Вратарь выходит из ворот − и как раз на перемещении его можно поймать». Бах, две минуты − в большинстве забрасываем шайбу как раз с переводом.

Играем против очень сильного соперника, я говорю: «Ребят, действуем на отскоках, поэтому давайте − защитники бросайте, нападающие сразу идите в добивание». Забросили шайбу.

Иногда перед началом игры видишь у соперника болевые точки − опять же, можно подсказать игрокам. Там же заявка подается за час − как раз за этот час переписываешь состав соперника и принимаешь решение.

Я пробовал давать отдельные ролики по лидерам. Иногда даже в регулярке. Вот есть, например, ярко выраженная звезда соперника. Я считал, что можно показать, как он играет. У наших лидеров появляется вызов: «Сейчас мы этому покажем как играть!». То есть ты его выделил, показал, как он действует − «Тренеры показали нам, что это главная звезда. Сейчас мы этой звезде наваляем!». В плей-офф это точно нужно делать.

Многие этого не делают − чтобы не запугивать, считают, что на уровне МХЛ в этом нет необходимости. Но так работают клубы НХЛ. Мне кажется, что ребят, даже выступающих в МХЛ, уже стоит приучать к очень взрослому подходу к работе.

Финальное

− Насколько тренеры контролируют, что происходит с командой и в итоге результат?

− Скажу вещь, за которую меня очень многие тренеры осудят: ключевая фигура в хоккее − игрок. С его настроением, загонами, взлетами, падениями, со всем этим он − определяющая фигура.

Каким бы классным ни был тренер, все равно в конкретном матче его судьбу определяют игроки. И иногда смотришь и думаешь: «Все решил тренер». Правильное тактическое задание, великолепный тренировочный процесс. Кажется, тренер − это 50% успеха. А иногда смотришь: тактические разборы тренер сводит к минимуму. По сопернику не работает. Тренировочный процесс достаточно скудный − и он все равно побеждает.

Я знаю, что тренер − важнейшая и зачастую определяющая фигура. Но все-таки на первое место в иерархии ценностей я ставлю игрока.

Вот Сергей Федоров. Выдающийся спортсмен, обладатель кучи рекордов. Но когда он стал главным тренером ЦСКА, публика приходила не на него. Хотя ясно, что он был уровнем выше всех хоккеистов, с которыми работал. Но приходили смотреть все равно на его команду. Зритель приходит смотреть на игроков.

− Что смена амплуа открыла тебе нового в хоккее?

− Я окончательно пришел к убеждению, что техническая сторона вопроса важна, но вторична. Сверху ты видишь конкретные действия игрока, а находясь внутри коллектива, ты понимаешь, что он за человек, как он себя ведет и реагирует на неудачи. И понимаешь, что личность и психология − это ключевые факторы.

Поэтому с одним нужно построже, другого нужно воодушевить − и он прыгнет выше головы. Мой девиз: играют хоккеисты, а побеждают личности. И задача тренера − воспитать личность, которая правильно реагирует и на успехи, и на провалы, правильно реагирует на любую ситуацию.

− Ты неоднократно говорил, что этот год был для тебя счастливым. В чем конкретно это счастье?

− В «Динамо»-2005 я видел интересную картину. Коронавирус, ребята тренируются, но у них нет конкретной цели. Потому что нет никакого турнира. И мы, тренеры − Антон Корредор, Алексей Кудашов и я, тренер-волонтер − видели много недостатков в работе.

Как только объявили, что будет первенство Москвы, пусть и укороченное – все, другой тренировочный процесс: шайбы залетают, улыбки, энтузиазм. Появилась конкретная цель. Любому спортсмену и тренеру нужна цель.

Я расскажу об одном разговоре с Максимом Гафуровым. Наверное, это был момент, когда определялось, буду я работать в «Чайке» или нет. Он задал мне вопрос: «Для чего ты меняешь свою деятельность? Для чего ты идешь в хоккей?»

Я решил, что нужно отвечать честно. Я сказал: «Ради победы». Если бы я был руководителем, то, наверное, не взял бы такого тренера в молодежку. Потому что я должен был ответить: «Чтобы развивать игроков, чтобы они становились хорошими исполнителями, которые перейдут в КХЛ».

Но я сказал честно − ради победы. Тем не менее, меня взяли.

Я могу сказать то же самое и сейчас. Победы − это топливо. Я даже так переформулировал, что я в хоккей пришел не ради денег, а ради побед. Деньги я мог зарабатывать бо́льшие, работая журналистом. Но победы − это ни с чем не сравнимое ощущение.

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Фото: vk.com/mhc_chaika ; РИА Новости /Владимир Астапкович, Григорий Сысоев; Личный архив Дмитрия Федорова