«Не должно быть дискриминации по национальному признаку!» Лига не поздравила Ротенберга с 200-м матчем

А если б СКА еще и проиграл?!

Помните яркую речь Романа Ротенберга после субботнего поражения в Череповце? На всякий случай освежим – вдруг выходные вы посвящаете не КХЛ (сомнительно, но все же):

«Мы играем в такой хоккей, который точно будет привлекать зрителей. Вы сегодня видели эту атмосферу, когда люди аплодируют стоя. Как в театре, когда стоя аплодируют 20 минут – была бы возможность выйти и еще раз сыграть. Или как в филармонии, когда оркестр играет, все аплодируют, и он еще раз исполняет симфонию. Но это не театр, не филармония – это хоккей».

По ходу матча с Ярославлем могло показаться, что тренер СКА всех обманул: 6 бросков в створ после первого периода (против 20 у «Локомотива»), только 5 бросков вообще (3 в створ) – в третьем. Хоккей, который показывали гости большую часть вечера, вряд ли кого-то мог привлечь – и по событийности действительно был близок к концерту в филармонии. Но выяснилось, что Питер может забирать даже такие матчи у топ-команд – и это неприятные новости для его соперников.

Хотя мог ли СКА проиграть (победа – 4:3ОТ), если это был 200-й матч Романа Ротенберга в качестве тренера?!

Праздновать начали еще до матча. После игры Ротенберг негодовал, что не поздравили

● Говорить о юбилее начали часов за 8 до самого юбилея. Сначала соцсети СКА анонсировали событие, затем подхватили некоторые телеграм-каналы, а за 3 часа до игры высказался сам Ротенберг : «Спасибо всем за поздравления с важной датой. Это серьезный рубеж, хотя, если честно, матчей было гораздо больше – и в качестве генерального менеджера, и вице-президента. Впереди много работы, ведь самое важное в хоккее – не останавливаться на достигнутом, всегда стремиться к большему. Единый коллектив, единый кулак – только шаг за шагом мы можем идти к нашей цели».

● Было еще интервью главного тренера СКА для «Матч ТВ» - теперь болельщики армейцев могут приблизительно прикинуть, как долго клубу жить без кадровых перестановок.

«Сейчас в КХЛ выступают игроки, которые стремятся побить рекорды Бориса Петровича Михайлова. Я как главный тренер не исключение и тоже буду стремиться к максимальному результату. Это однозначно! Отдельно хочу еще раз поздравить Бориса Михайлова, который столько сделал для СКА, с прошедшим юбилеем», – сказал Ротенберг.

Если он имеет в виду рекорд Михайлова по победам в роли тренера армейцев (238) – то это работы еще сезона на три: у Романа сейчас теперь 134 победы. Если же речь о количество матчей в качестве главного в СКА вообще – то Ротенберг отстает от легенды на 430 игр, а это еще сезонов на 6 в должности.

● Разумеется, эти 200 матчей были главными цифрами вечера – и после игры Роман сам о них напомнил. Правда, с не самыми радостными интонациями, несмотря на победу:

«Такой хотел интересный момент отметить... Выступил вице-президент КХЛ перед игрой и поздравил Александра Радулова. Я тоже поздравляю Александра Радулова – я очень хорошо знаю Сашу, мы в Санкт-Петербурге много общаемся. Он 250 голов забил.

Но в то же время лига не поздравила главного тренера хоккейного клуба СКА с 200-й игрой. Никак вообще. Вообще никак. Ни на сайте, ни сегодня с приездом вице-президента лиги. Наверное, надо обратиться к руководству лиги, чтобы тренеров тоже уважали. Здесь должно быть все справедливо и честно. То есть не должно быть какой-то дискриминации по национальному признаку. Давайте вместе работать, чтобы у нас всегда все было правильно и честно! Я обращаюсь, пользуясь случаем – у меня сегодня юбилейная игра – к руководству КХЛ. Чтобы все было честно, не было никакой дискриминации у нас по национальному признаку. Надеюсь, что в будущем такого не будет».

В какой момент он углядел такую дискриминацию – пожалуй, стоит уточнить у самого тренера армейцев.

Но для контекста добавим, что приз Радулову перед матчем вручал Андрей Точицкий, проработавший в СКА 15 лет – в том числе в роли генменджера и исполнительного директора. Клуб он покинул летом 2023-го.

Возможно, это как-то успокоит главного тренера СКА, но свою 250-ю шайбу Радулов выбил не сегодня перед игрой, а еще 1 октября в Екатеринбурге – и лига явно ждала домашнего матча «Локомотива», чтобы поздравить Александра на глазах ярославских болельщиков.

Ближайший матч армейцев в Питере – в четверг, 10 апреля. Посмотрим, отреагирует лига на слова Ротенберга или следующая пресс-конференция тоже будет жаркой.

Серебрякова не оказалось в заявке. Даже бэкапом

Вообще СКА ежедневно дает поводы – даже если официально ничего не делает. Накануне главной хоккейной темой, связанной с клубом, был возможный уход Никиты Серебрякова. Там вообще возникла целая цепочка подозрительных инсайдов: сначала вратарь якобы должен был уйти в «Динамо» – но по регламенту там уже перебор игроков из Питера, потом – в ЦСКА, откуда якобы убирают Просветова (и якобы он перемещается в «Динамо», а Миска, видимо, аут).

В итоге агенты и представители некоторых клубов заявили: никто никого никуда не обменивает. Но не уточнили, пока или вообще.

Но в заявке на матч с «Локомотивом» не оказалось Никиты Серебрякова – даже в роли второго. Бэкапом был 20-летний Глеб Саранчук. Разумеется, после игры Ротенберга спросили об этом – и получили весьма пространный ответ:

«Вы знаете, у нас все игроки, включая вратарей – это просто игроки. Пять полевых, шестой вратарь – это тоже игрок. И если мы хотим выигрывать матчи, у нас все хоккеисты должны играть самоотверженно и работать на тренировках...

У нас есть Максим Соколов, тренер по вратарям – и это сложная задача найти победителей-вратарей. Вот Исаев выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом»? Ведь он очень сильный вратарь. Выиграл? Нет. Кто выиграл Кубок Гагарина? Набоков. А кто верил в Набокова вообще? Никто. Изначально все писали – уважаемые журналисты – что он слишком молодой, что он никогда ничего не выиграет. Может выиграть и 19-летний вратарь! Может выиграть и 20-летний вратарь! Где предыдущие чемпионы: Федотов, Рейдеборн, Грубец, Сорокин? Их нет в КХЛ. Надо смотреть объективно: это вратарь-победитель. И нам нужно всем вместе готовить вратарей-победителей. Конкуренция – двигатель прогресса.

Никита Серебряков в команде. Он тренируется. Максим Соколов его готовит, тренирует. А дальше – время покажет».

Осталось только понять: это уже официальный анонс возращения 19-летнего Егора Заврагина из «Сочи» ? Или еще нет?

Игру поменял дубль Плотникова, а затащил ее Плешков

Как нередко бывает в этом сезоне с матчами СКА, пресс-конференция получилась ярче, чем сама игра – даже несмотря на 7 забитых голов. Впрочем, и на льду бывало интересно.

● Артемия Плешкова не заменили после двух пропущенных голов – редкая ситуация для армейского клуба. Возможно, как раз потому, что бэкапом был не Серебряков, а Саранчук. Плешков провел все 62 минуты – и только благодаря ему СКА взял 2 очка в этот вечер, отразив 45 (!) бросков в створ. Да, пропустил 3, но без него гости просто не добрались бы до овертайма. Особенно выручал своей хладнокровностью и надежностью при игре в меньшинстве.

● А его у Питера было много – 7 двухминутных штрафов за матч, из которых 5 – в третьем периоде. Ротенберг, конечно, обратил внимание на несправедливость (у «Локомотива» только 2 удаления), но СКА и без учета этого матча довольно много удаляется по сезону. А еще посредственно играет в меньшинстве – 74,5% нейтрализации соперника, хуже в лиге только «Сибирь». Хотя конкретно в этот вечер армейцы справились: пропустили лишь одну – и ту в формате 3-на-5.

● Главный герой среди полевых СКА – Сергей Плотников, сделавший дубль в момент, когда «Локомотив» чуть упустил управление игрой. С 32-й по 36-ю минуту нападающий дважды обнимался с партнерами. И если второй гол был результатом большинства, то первый – сумасшедший по силе бросок плюс какое-то массовое помутнение у ярославцев. Когда вы последний раз видели, чтоб у Никитина игроки разом сваливались на один фланг? Но бросок и правда получился классным.

Сергей провел хороший матч, хотя его удаление в третьем периоде отчасти привело к меньшинству 3-на-5 и равному счету – 3:3. Но он же отвлекал на себя внимание соперника, когда Никишин забивал победный гол в овертайме.

● После матча Роман Ротенберг бросил неоднозначную фразу (да, еще одну): «Локомотив» – очень сильный соперник. Очень здорово обороняется. Нашей задачей было заставить их еще больше обороняться – мы с задачей этой справились».

Но и то, что происходило на льду, и то, что отразилось в статистике, говорит совершенно о другом. СКА в понедельник играл вторым номером. Не было того залихватского хоккея, что с «Северсталью» – гости, скорее, осторожничали и ждали шанса, как в случае с голом Бардакова. СКА не заставлял «Локомотив», который вел игру и владел инициативой, обороняться. Это можно проследить не только по броскам армейцев в створ (6+12+3+1 – по периодам), но и по времени в атаке: 8:32 – у СКА против 22:32 (!) у «Локомотива». По факту ярославцам приходилось отбиваться только в середине матча (и то лишь моментами), но даже во втором периоде они превосходили армейцев по продолжительности атак больше, чем в два раза – 7:04 vs 3:01.

В этом смысле цитата Игоря Никитина с той же пресс-конференции будет куда справедливее: «Не всегда побеждает команда, которая играет лучше, которая более заряжена сегодня».

Лучше действительно играл «Локомотив», но за это не дают очков – только за большее количество голов. А на свои четыре СКА в понедельник честно наработал – потому что ошибался меньше. И теперь имеет полное право праздновать.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: телеграм-каналы СКА , «Локомотива» ; РИА Новости /Екатерина Лызлова