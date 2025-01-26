Деанджело вернулся в НХЛ: 2 броска, 2 блока и 2 потери за 25:07 против «Каролины». У него 2-й айс-тайм среди игроков «Айлендерс»
Энтони Деанджело дебютировал в составе «Айлендерс» в игре с «Каролиной» (3:2 ОТ).
Защитник провел первый матч после возвращения в НХЛ.
Он провел на льду 25:07 (второй показатель среди игроков «Айлендерс», клуб отыграл почти весь матч с 5 защитниками из-за травмы Райана Пулока), нанес 2 броска в створ ворот и заблокировал 2 броска при показателе полезности «0». Он также допустил 2 потери шайбы.
Напомним, игрок подписал соглашение с «Айлендерс» 24 января.
14 января СКА расторг контракт с Деанджело по соглашению сторон. Защитник заявил, что ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
Энтони Деанджело провел 34 матча в Фонбет чемпионате КХЛ в этом сезоне и набрал 32 (6+26) очка при полезности «плюс 15».
Ранее он играл в НХЛ за «Аризону», «Рейнджерс», «Каролину» и «Филадельфию».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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