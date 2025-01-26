Деанджело вернулся в НХЛ: 2 броска, 2 блока и 2 потери за 25:07 против «Каролины». У него 2-й айс-тайм среди игроков «Айлендерс»

Энтони Деанджело дебютировал в составе «Айлендерс» в игре с «Каролиной» (3:2 ОТ).

Защитник провел первый матч после возвращения в НХЛ.

Он провел на льду 25:07 (второй показатель среди игроков «Айлендерс », клуб отыграл почти весь матч с 5 защитниками из-за травмы Райана Пулока), нанес 2 броска в створ ворот и заблокировал 2 броска при показателе полезности «0». Он также допустил 2 потери шайбы.

Напомним, игрок подписал соглашение с «Айлендерс» 24 января.

14 января СКА расторг контракт с Деанджело по соглашению сторон. Защитник заявил , что ушел из клуба по семейным обстоятельствам.

Энтони Деанджело провел 34 матча в Фонбет чемпионате КХЛ в этом сезоне и набрал 32 (6+26) очка при полезности «плюс 15».

Ранее он играл в НХЛ за «Аризону», «Рейнджерс», «Каролину» и «Филадельфию».