Терещенко о Деанджело в «Айлендерс»: «Проблемный ли он – не знаем. Ротенберг работал с Тони, но с ним расстались – не выполнял выполнял тренерские установки, получается»
Ранее стало известно, что экс-защитник СКА подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона с зарплатой 775 тысяч долларов.
«Раз Тони подписали, значит, он нужен команде, иначе бы этого не произошло. Все зависит от тренера: позволит ли он американцу, мягко говоря, не играть в обороне. Если так, то, соответственно, ничем хорошим это не закончится, потому что везде должен быть баланс.
Да, в созидании и атакующих действиях он хорош, но в обороне-то бардак. Мы не знаем, проблемный Деанджело или нет, так как не находимся внутри происходящего.
Ротенберг работал с Тони, но по итогу с хоккеистом расстались. Получается, не выполнял тренерские установки. Посмотрим на него в «Айлендерс», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Деанджело не забрали с драфта отказов НХЛ. Защитник будет выступать за «Айлендерс» (Эллиотт Фридман)
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