Ротенберг о снижении зарплат в СКА ради контракта Деанджело: «Можно подать заявление в органы, если есть такая информация. Тони играет в «Айлендерс», все вопросы – Ламорелло»
СКА одержал победу над «Салаватом» со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг пришел на послематчевую пресс-конференцию с будильником и заявил, что это подарок одному из журналистов.
Когда будильник начал звонить, Ротенберг сказал: «Я просто хотел подарить вам подарок, чтобы вы писали статьи о СКА позитивно». Журналист отказался принять подарок.
– Прошу выставить этот будильник на аукцион. А все вырученные деньги потратить на то, чтобы их получили игроки СКА, которые отказались от собственной зарплаты, чтобы [клуб] подписал контракт с Деанджело.
– Не понял, Деанджело уже не игрок СКА, он играет в «Айлендерс». Все вопросы прошу адресовать Лу Ламорелло. Он тоже итальянец, как и Деанджело. Там два итальянца теперь, в «Айлендерс». Спасибо вам большое.
– Вопрос был о том, что российские игроки СКА пошли на сокращение зарплаты, чтобы [СКА имел возможность] подписать контракт с Деанджело.
– Кто вам это сказал? Откуда у вас такая информация?
– А вы ее опровергаете?
– Если у вас есть такая информация, прошу вас обратиться в правоохранительные органы. От вас лично можно подать заявление. Я не буду отвечать на такие вопросы, – заявил главный тренер СКА.
Ранее сообщалось, что СКА снизил зарплату Александру Никишину по новому контракту на фоне перехода Деанджело, капитан петербуржцев получал 50 млн рублей в год. Никишин подтвердил информацию о снижении зарплаты: «Я пошел на понижение, мне это компенсировали в очень хорошие бонусы – могу заработать больше, чем за 5 лет».
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