Деанджело не забрали с драфта отказов НХЛ. Защитник будет выступать за «Айлендерс» (Эллиотт Фридман)

Энтони Деанджело прошел драфт отказов НХЛ после ухода из СКА.

Ранее стало известно, что 29-летний игрок подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона с зарплатой 775 тысяч долларов.

Американец начал текущий сезон в Фонбет Чемпионате КХЛ, где выступал за СКА и набрал 32 (6+26) очков в 34 матчах.

Как игрок, перешедший в клуб НХЛ по ходу сезона из европейской лиги, он должен был пройти обязательный драфт отказов.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщает, что Деанджело прошел обязательную процедуру драфта отказов. Защитник будет выступать в составе «Айлендерс ».