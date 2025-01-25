Деанджело не забрали с драфта отказов НХЛ. Защитник будет выступать за «Айлендерс» (Эллиотт Фридман)
Энтони Деанджело прошел драфт отказов НХЛ после ухода из СКА.
Ранее стало известно, что 29-летний игрок подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона с зарплатой 775 тысяч долларов.
Американец начал текущий сезон в Фонбет Чемпионате КХЛ, где выступал за СКА и набрал 32 (6+26) очков в 34 матчах.
Как игрок, перешедший в клуб НХЛ по ходу сезона из европейской лиги, он должен был пройти обязательный драфт отказов.
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщает, что Деанджело прошел обязательную процедуру драфта отказов. Защитник будет выступать в составе «Айлендерс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Эллиотта Фридмана
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