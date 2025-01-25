Костюченок о 3:2 с «Металлургом»: «Амур» начал робко, скомкано. В перерыве сделали корректировки, начали создавать моменты. Команду и болельщиков с победой»

Виктор Костюченок подвел итоги матча «Амура» с «Металлургом».

Хабаровский клуб одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2 ОТ.

«Немного робко начали, скомкано, брезгливо. В перерыве сделали корректировки, потом начали создавать моменты.

Хорошо сработали бригады большинства дотерпели, удаление необязательное в концовке было. В овертайме выиграли, команду и болельщиков с победой», – сказал и.о. главного тренера «Амура ».