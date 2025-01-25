Костюченок о 3:2 с «Металлургом»: «Амур» начал робко, скомкано. В перерыве сделали корректировки, начали создавать моменты. Команду и болельщиков с победой»
Виктор Костюченок подвел итоги матча «Амура» с «Металлургом».
Хабаровский клуб одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2 ОТ.
«Немного робко начали, скомкано, брезгливо. В перерыве сделали корректировки, потом начали создавать моменты.
Хорошо сработали бригады большинства дотерпели, удаление необязательное в концовке было. В овертайме выиграли, команду и болельщиков с победой», – сказал и.о. главного тренера «Амура».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Металлурга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем