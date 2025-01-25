«Металлург» уступил «Амуру» (2:3 ОТ), Джарасик отбил 50 из 52 бросков. У команды Разина 3 поражения в 4 последних матчах

«Металлург» проиграл 3 из 4 последних матчей в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина уступила «Амуру» (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Голкипер дальневосточников Мэтт Джарасик отразил 50 из 52 бросков соперника. «Амур » нанес 30 бросков по воротам.

Это поражение третьим в четырех последних матчах для «Металлурга ». Прежде команда уступила «Адмиралу» (2:4) и «Амуру» (2:3 Б), а также обыграла «Нефтехимик» (3:2 ОТ).

«Металлург» набрал 62 очка в 49 матчах и находится на пятой позиции в Восточной конференции. «Амур» занимает одиннадцатую строчку в конференции, имея в активе 29 баллов в 49 играх.