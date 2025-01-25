«Металлург» уступил «Амуру» (2:3 ОТ), Джарасик отбил 50 из 52 бросков. У команды Разина 3 поражения в 4 последних матчах
«Металлург» проиграл 3 из 4 последних матчей в КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина уступила «Амуру» (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер дальневосточников Мэтт Джарасик отразил 50 из 52 бросков соперника. «Амур» нанес 30 бросков по воротам.
Это поражение третьим в четырех последних матчах для «Металлурга». Прежде команда уступила «Адмиралу» (2:4) и «Амуру» (2:3 Б), а также обыграла «Нефтехимик» (3:2 ОТ).
«Металлург» набрал 62 очка в 49 матчах и находится на пятой позиции в Восточной конференции. «Амур» занимает одиннадцатую строчку в конференции, имея в активе 29 баллов в 49 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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