Разин о 2:3 от «Амура»: «У «Металлурга» реализация слабая, голы сами себе забивали. Был сложнейший переезд: один матч в 12:00 по нашему времени, через день в 21:30»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры с «Амуром».

Магнитогорский клуб потерпел поражение в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3 ОТ.

– То же самое могу повторить, что сказал в Хабаровске: имели преимущество, реализация слабая, голы сами себе забивали. Такое надо пережить, хоть и бросили 50 с лишним раз в створ, но видно, что движение не такое, какое хотелось бы.

– Предвосхитили вопрос. Реализация и движение – это где? В головах, руках, ногах, баллонах? Команде не хватает свежести.

– Баллонов не было, был сложнейший переезд, когда одну игру играем, а 12:00 по нашему времени, а через день в 21:30. Конечно, это бесследно не остается, там было наоборот два выходных.

Реализация – это мастерство и уверенность в себе. То, что столько моментов создавали, которые можно было забивать, а попадали в стекло – бывает такое.

– Если говорить о попадании Троя Джозефса в состав, остались ли какие-то хлопоты со здоровьем, через которые нужно будет преодолевать?

– У него нестандартная травма, ему неделю нужно было дать отдохнуть, чтобы воздух вышел, выдержали эту паузу и последние три дня работали. Сегодня провала не было. И не выделялся и всю игру выдержал.

– По Рендуличу?

– С Рендуличем решили, что сейчас сделаем ударный цикл, чтобы вывести его на определенный уровень функциональный. Он сейчас работает, надеемся, что потренируем и увидим хорошего хоккеиста.

– Егор Яковлев? Не готовы дать комментарии?

– Следующую игру будет играть.

– Илье Набокову меньше нагрузка сегодня выпала, чем Джарасику, он достаточно солидно играл. Но к его удалению у вас, наверняка, были вопросы.

– Это все от усталости. Мне сказали, что Илья извинился за свой поступок, забыли, – сказал Разин.