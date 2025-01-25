Разин о 2:3 от «Амура»: «У «Металлурга» реализация слабая, голы сами себе забивали. Был сложнейший переезд: один матч в 12:00 по нашему времени, через день в 21:30»
Магнитогорский клуб потерпел поражение в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3 ОТ.
– То же самое могу повторить, что сказал в Хабаровске: имели преимущество, реализация слабая, голы сами себе забивали. Такое надо пережить, хоть и бросили 50 с лишним раз в створ, но видно, что движение не такое, какое хотелось бы.
– Предвосхитили вопрос. Реализация и движение – это где? В головах, руках, ногах, баллонах? Команде не хватает свежести.
– Баллонов не было, был сложнейший переезд, когда одну игру играем, а 12:00 по нашему времени, а через день в 21:30. Конечно, это бесследно не остается, там было наоборот два выходных.
Реализация – это мастерство и уверенность в себе. То, что столько моментов создавали, которые можно было забивать, а попадали в стекло – бывает такое.
– Если говорить о попадании Троя Джозефса в состав, остались ли какие-то хлопоты со здоровьем, через которые нужно будет преодолевать?
– У него нестандартная травма, ему неделю нужно было дать отдохнуть, чтобы воздух вышел, выдержали эту паузу и последние три дня работали. Сегодня провала не было. И не выделялся и всю игру выдержал.
– По Рендуличу?
– С Рендуличем решили, что сейчас сделаем ударный цикл, чтобы вывести его на определенный уровень функциональный. Он сейчас работает, надеемся, что потренируем и увидим хорошего хоккеиста.
– Егор Яковлев? Не готовы дать комментарии?
– Следующую игру будет играть.
– Илье Набокову меньше нагрузка сегодня выпала, чем Джарасику, он достаточно солидно играл. Но к его удалению у вас, наверняка, были вопросы.
– Это все от усталости. Мне сказали, что Илья извинился за свой поступок, забыли, – сказал Разин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий