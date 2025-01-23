«Торпедо» выиграло 3 матча подряд – впервые с октября. Команда Ларионова – 8-я на Западе
«Торпедо» выиграло 3 подряд матча в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Ларионова обыграла «Амур» со счетом 5:2 в домашнем матче. «Торпедо» выиграло 3 матча кряду впервые с октября.
Таким образом, нижегородский клуб набрал 52 очка в 47 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Амур» проиграл 5 из 7 последних матчей. Команда тренера Виктора Костюченка идет 11-й на Востоке с 27 очками в 48 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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