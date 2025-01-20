Крикунов о Ларионове: «Выжал из «Торпедо» максимум, но им не хватает денег. Он мог бы проявить себя в клубе с большими ресурсами»
«Торпедо» играет в свою силу. Игорь Ларионов сделал все, но им не хватает денег, чтобы хотя бы одно звено сделать качественным. Это судьба таких команд, у которых не сформирован бюджет, чтобы подниматься выше.
Может, можно было быть и повыше, но Ларионов выжал из них максимум. Вверху у нас все те же команды, у которых финансовые вопросы решены.
Ожидаю Ларионова в клубе с большими ресурсами. Его пригласят. Думаю, у него уже в прошлом году были предложения, но он был связан с «Торпедо» контрактом.
Возглавить СКА? Все зависит от выступления команды по итогам сезона. В конце чемпионата обычно тренеров и меняют. Сейчас уже доиграют до конца.
Ларионов мог бы проявить себя в любой команде с ресурсами. У него и «Торпедо» – это игровая команда», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
«Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 50 очков в 46 матчах.
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