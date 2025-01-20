  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крикунов о Ларионове: «Выжал из «Торпедо» максимум, но им не хватает денег. Он мог бы проявить себя в клубе с большими ресурсами»
22

Крикунов о Ларионове: «Выжал из «Торпедо» максимум, но им не хватает денег. Он мог бы проявить себя в клубе с большими ресурсами»

Владимир Крикунов оценил тренерскую работу Игоря Ларионова.

«Торпедо» играет в свою силу. Игорь Ларионов сделал все, но им не хватает денег, чтобы хотя бы одно звено сделать качественным. Это судьба таких команд, у которых не сформирован бюджет, чтобы подниматься выше.

Может, можно было быть и повыше, но Ларионов выжал из них максимум. Вверху у нас все те же команды, у которых финансовые вопросы решены.  

Ожидаю Ларионова в клубе с большими ресурсами. Его пригласят. Думаю, у него уже в прошлом году были предложения, но он был связан с «Торпедо» контрактом.

Возглавить СКА? Все зависит от выступления команды по итогам сезона. В конце чемпионата обычно тренеров и меняют. Сейчас уже доиграют до конца.

Ларионов мог бы проявить себя в любой команде с ресурсами. У него и «Торпедо» – это игровая команда», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

«Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 50 очков в 46 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoВладимир Крикунов
деньги
logoСКА
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoТорпедо
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин о бизнесе: «Нужно все контролировать самому. Работая в строительной сфере, я это ненавидел. Поэтому с удовольствием ушел в тренерство, потеряв в финансовом плане на первых порах»
13 января, 14:22
Тамбиев о 2:3 со СКА: «Адмирал» играет на результат. Когда мы свежие, бежим, играем красиво для зрителей. Перелеты уже не замечаю, но есть накопительный эффект»
21 декабря 2024, 18:19
Ротенберг о СКА и сборной: «6 матчей за 9 дней, 5 побед – мы на автопилоте. Словно КПК продолжается: «Локомотив» – Финляндия, «Торпедо» – «Тоттенхэм», «Адмирал» – Латвия. Очень тяжелый период»
8921 декабря 2024, 17:51
Рекомендуем
Главные новости
Малкин забил «Лос-Анджелесу» – 9-я шайба в этом сезоне. Он прервал серию из 6 игр без голов
25 минут назадВидео
Овечкин побывал в Зале славы «Эдмонтона». Он примерил краги Гретцки, подержал его клюшку и сделал фото со свитером
535 минут назадФото
Марченко – 3-й россиянин с 50+ очками в сезоне НХЛ. Он достиг этой отметки в 47-й игре
50 минут назад
НХЛ. «Торонто» победил «Тампу», «Колорадо» проиграл «Миннесоте», «Лос-Анджелес» против «Питтсбурга»
108сегодня, 04:00Live
«Ванкувер» мог обменять Миллера в «Рейнджерс» на Хитила, Райана Линдгрена и выбор в 1-м раунде драфта. Стороны не смогли договориться о защите пика (The Athletic)
5сегодня, 03:50
Кучеров против «Торонто»: передача, 5 бросков, 3 потери и «минус 3» за 25:06. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 69 очками в 43 играх
9сегодня, 03:34
Флери отразил 26 из 27 бросков «Колорадо» и повторил рекорд НХЛ по числу сезонов с 10+ победами (20), догнав Бродера
2сегодня, 03:22
Дорофеев набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом» и не забил буллит в серии. У него 20+10 в 47 играх
5сегодня, 02:13Видео
Макдэвид дисквалифицирован на 3 матча за удар клюшкой в лицо Гарланду и оштрафован на 195 000 долларов
46сегодня, 01:33Видео
Тренин забил победный гол в матче с «Колорадо», став 1-й звездой. У него 4+4 в 42 играх
1сегодня, 01:17Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Кросби вышел на 6-е место в истории НХЛ по числу голов за одну франшизу (605), обогнав Бобби Халла
10 минут назад
Михеев остался без очков в 5 матчах подряд. У форварда «Чикаго» 9 бросков и «минус 6» на отрезке
1сегодня, 04:58
Свечников без очков в матче с «Чикаго»: 3 броска, 3 хита и «минус 2» за 16:29. У него 33 балла в 47 играх в сезоне
сегодня, 04:46
Джордан Стаал забил «Чикаго», набрав 700-е очко в регулярках НХЛ в своем 1300-м матче
сегодня, 04:35
Андерсен провел 500-й матч в НХЛ, отразив 22 из 25 бросков «Чикаго». Вратарь «Каролины» сыграл впервые с октября прошлого года
сегодня, 04:22
Сорокин отразил 25 из 26 бросков «Коламбуса». Победа – 3-я в последних 4 матчах
сегодня, 03:10
Бучневич сделал передачу в матче с «Вегасом», прервав серию без очков из 4 игр. У него 11+19 в 46 встречах
сегодня, 02:25
Аскаров пропустил 4 шайбы во 2-й раз в сезоне – 27 из 31 сэйва в матче с «Бостоном». Поражение – 6-е в 9 играх
1сегодня, 01:45
Дементьев об отстранении России: «Трамп поможет, если будет коммерческая выгода – как любой бизнесмен. Будем ждать, не нужно обольщаться из-за одиночных заявлений»
1вчера, 22:03
Ильин о «Северстали»: «Козырев дает играть. За ошибку сразу не будут сажать – подскажут, что нужно сделать по-другому»
вчера, 21:49
Рекомендуем