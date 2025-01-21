Шевченко о «Торпедо»: «Нет единства. У игроков 3 чата. Это подвело «Локомотив» в прошлом году. Там чаты, переписки жен сломали команду изнутри»

Алексей Шевченко рассказал о проблемах в «Торпедо».

Команда тренера Игоря Ларионова идет на восьмом месте в таблице Запада.

– Многие игроки жалуются на физическую подготовку, говорят, что это проблема системная.

– Ты написал, что там какие-то склоки, есть какие-то группировки.

– Нет единства. Три чата трех групп игроков.

– У иностранцев всегда свой чат.

– Ну, иностранцы. Их сколько? Томпсон, Филипс...

Нет единства, нет такого, когда ты приходишь в раздевалку: парни, наконец-то мы увиделись.

Необязательно в январе ужинать всем вместе, это уже тяжело. Но ты идешь в раздевалку и ты улыбаешься всем. Ты знаешь, что это твой друган. Все, у тебя тренировка, у тебя игра и вы друганы. Этого нет. Отсюда идут три чата.

Это история про чаты. Многие недооценивают эти чаты, но вот это подвело «Локомотив » в прошлом году. Там вот эти чаты, переписки, переписки жен просто сломали команду изнутри.

Эти чаты не надо недооценивать. Здесь пять человек, там 10 говорят об одном, те ругают тех, – сказал журналист Алексей Шевченко .