Шевченко о «Торпедо»: «Нет единства. У игроков 3 чата. Это подвело «Локомотив» в прошлом году. Там чаты, переписки жен сломали команду изнутри»
Команда тренера Игоря Ларионова идет на восьмом месте в таблице Запада.
– Многие игроки жалуются на физическую подготовку, говорят, что это проблема системная.
– Ты написал, что там какие-то склоки, есть какие-то группировки.
– Нет единства. Три чата трех групп игроков.
– У иностранцев всегда свой чат.
– Ну, иностранцы. Их сколько? Томпсон, Филипс...
Нет единства, нет такого, когда ты приходишь в раздевалку: парни, наконец-то мы увиделись.
Необязательно в январе ужинать всем вместе, это уже тяжело. Но ты идешь в раздевалку и ты улыбаешься всем. Ты знаешь, что это твой друган. Все, у тебя тренировка, у тебя игра и вы друганы. Этого нет. Отсюда идут три чата.
Это история про чаты. Многие недооценивают эти чаты, но вот это подвело «Локомотив» в прошлом году. Там вот эти чаты, переписки, переписки жен просто сломали команду изнутри.
Эти чаты не надо недооценивать. Здесь пять человек, там 10 говорят об одном, те ругают тех, – сказал журналист Алексей Шевченко.
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