Ротенберг о травме Никишина: «Плотников будет капитаном СКА в матче с «Динамо». В ближайшие две‑три недели увидим Хайруллина, Воробьева, верю в возвращение Кузнецова»
Постоянный капитан армейцев Александр Никишин получил сотрясение мозга в игре Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2).
– Кто будет капитаном СКА в отсутствие травмированного Александра Никишина? Как настроение Саши?
– В таких ситуациях здоровье на первом месте. Саша – умный парень, сам все понимает. Нам самое важное – избежать риска, чтобы сотрясение мозга как‑то оказало влияние на его здоровье, да и просто жизнь.
Да, ситуация тяжелая. Но капитаном в матче с «Динамо» будет Сергей Плотников. Это командный вид спорта. И мы всегда, в любом составе выходим только побеждать.
– А как дела у Марата Хайруллина, который тоже травмирован?
– Я думаю, что в ближайшие две‑три недели мы увидим и Марата Хайруллина, и Мишу Воробьева, и очень верю в возвращение Евгения Кузнецова, и остальных наших травмированных ребят.
Тот же Саша Никишин может вернуться. Мы можем планировать, но жизнь всегда диктует свои законы, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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