Медведев о хитах на Никишине и Педане: «Отправили документы лично Фазелю и Каменскому в ЭСК – объясним, что такое грязная игра. Жаль, не было тафгаев, чтобы проучить соперников»

Александр Медведев высказался о силовых приемах на игроках СКА с «Локомотивом».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ форвард ярославцев Максим Шалунов провел прием на Александре Никишине , Павел Красковский – на Андрее Педане.

Судьи не увидели нарушения правил в этих моментах. Позднее КХЛ оштрафовала Шалунова.

«В свое время клубы избавились от тафгаев, и я очень жалею, что их не было на льду для того, чтобы проучить и одного, и второго.

Мы отправили все документы в экспертно-судейский комитет, лично его главе господину Рене Фазелю и Валерию Каменскому , чтобы объяснить, что такое грязная игра.

Мы уже находимся в преддверии плей-офф, но атмосфера безнаказанности может привести к тому, что мы будем терять звезд. Потом появляются публикации, почему наши 10 суперзвезд собираются уехать в НХЛ. Это дело нешуточное, потому что век спортсмена короток.

Есть примеры, когда Эрик Линдрос , многократно получавший сотрясения, вынужден были завершить карьеру, и в НХЛ стали бороться с грязной игрой.

А у нас как у известного писателя – бога нет и все дозволено», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев .

Никишин получил сотрясение в игре с «Локомотивом». СКА поместил защитника в список травмированных