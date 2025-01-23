Медведев о хитах на Никишине и Педане: «Отправили документы лично Фазелю и Каменскому в ЭСК – объясним, что такое грязная игра. Жаль, не было тафгаев, чтобы проучить соперников»
В матче Фонбет чемпионата КХЛ форвард ярославцев Максим Шалунов провел прием на Александре Никишине, Павел Красковский – на Андрее Педане.
Судьи не увидели нарушения правил в этих моментах. Позднее КХЛ оштрафовала Шалунова.
«В свое время клубы избавились от тафгаев, и я очень жалею, что их не было на льду для того, чтобы проучить и одного, и второго.
Мы отправили все документы в экспертно-судейский комитет, лично его главе господину Рене Фазелю и Валерию Каменскому, чтобы объяснить, что такое грязная игра.
Мы уже находимся в преддверии плей-офф, но атмосфера безнаказанности может привести к тому, что мы будем терять звезд. Потом появляются публикации, почему наши 10 суперзвезд собираются уехать в НХЛ. Это дело нешуточное, потому что век спортсмена короток.
Есть примеры, когда Эрик Линдрос, многократно получавший сотрясения, вынужден были завершить карьеру, и в НХЛ стали бороться с грязной игрой.
А у нас как у известного писателя – бога нет и все дозволено», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Никишин получил сотрясение в игре с «Локомотивом». СКА поместил защитника в список травмированных
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