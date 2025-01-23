Роман Ротенберг: «Никишин дважды потерял сознание в матче с «Локомотивом». Я подошел: «Саша, ты как?» Он ответил: «Готов играть дальше»

Роман Ротенберг высказался о ситуации с травмой Александра Никишина.

Сегодня СКА сообщил , что Никишин внесен в список травмированных из-за сотрясения, полученного в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2).

– Что можно сказать о предстоящем матче с московским «Динамо»?

– Принципиальная игра и соперник. Мы продолжаем улучшать детали, постоянно работаем над этим. Думаем, как нам преодолеть все сложности и всегда побеждать, в любом составе. Сейчас вирус гриппа ходит по команде. Есть серьезные травмы.

Вот сегодня утром Александр Никишин пришел и почувствовал себя так, что не сможет сегодня сыграть. Доктора с ним поработали, и было видно, что он получил серьезную травму, даже дважды потерял сознание во время игры – когда он упал на лед и на лавке.

Эти все сложности нас закаляют. Мы думаем о здоровье хоккеистов, никого не форсируем. Если бы мы сейчас играли в плей-офф, наверное, выпускали бы ребят с переломами, укололи бы их.

Хотя что за примерами ходить далеко? У нас Павел Акользин играет с переломом носа. Ребята выходят на матчи, несмотря ни на что. Задача у нас одна – прогрессировать, улучшать детали и побеждать.

– Почему СКА выпустил Никишина продолжать матч с «Локомотивом», хотя у него была травма?

– У нас есть главный врач, он за это отвечает. Я подошел к Никишину, когда он получил этот удар: «Саша, ты как?» Он ответил: «Я готов играть дальше».

Мы ориентируемся на хоккеиста и решение медицинского штаба. В перерыве я к нему снова подошел – доктор Егор Козлов зашивал подбородок Никишину, игрок был весь в крови. Саша сказал, что очень хочет выйти на лед и сыграл всю игру до конца, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.