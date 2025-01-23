Ротенберг о Кузнецове: «Тренируется пару дней, потом может скакануть давление, и он пропускает тренировочные дни. Обещать могу только то, что он точно сыграет в этом сезоне»
Роман Ротенберг рассказал о восстановлении Евгения Кузнецова после травмы.
– Евгений Кузнецов далек от возвращения? У него сотрясение мозга.
– Пока ничего конкретного. Мы мониторим его состояние здоровья. Кузнецов возвращается на лед, тренируется пару дней, потом может скакануть давление, и он пропускает тренировочные дни.
Но как бывает: если Евгений пропустил три недели, то будет потом три недели набирать форму, чтобы по кондициям быть физически готовым к матчам. Это если говорить о сроках восстановления игроков, чтобы избежать у них рецидива травм.
Я бы очень хотел верить в то, что Кузнецов вернется в игру после Матча звезд КХЛ, то есть 11 февраля. Но гарантии этому нет. Обещать могу только то, что Евгений в этом сезоне точно сыграет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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