Ротенберг о Кузнецове: «Тренируется пару дней, потом может скакануть давление, и он пропускает тренировочные дни. Обещать могу только то, что он точно сыграет в этом сезоне»

Роман Ротенберг рассказал о восстановлении Евгения Кузнецова после травмы.

– Евгений Кузнецов далек от возвращения? У него сотрясение мозга.

– Пока ничего конкретного. Мы мониторим его состояние здоровья. Кузнецов возвращается на лед, тренируется пару дней, потом может скакануть давление, и он пропускает тренировочные дни.

Но как бывает: если Евгений пропустил три недели, то будет потом три недели набирать форму, чтобы по кондициям быть физически готовым к матчам. Это если говорить о сроках восстановления игроков, чтобы избежать у них рецидива травм.

Я бы очень хотел верить в то, что Кузнецов вернется в игру после Матча звезд КХЛ, то есть 11 февраля. Но гарантии этому нет. Обещать могу только то, что Евгений в этом сезоне точно сыграет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .