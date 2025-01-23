Ротенберг о допуске России к Олимпиаде: «Все будет зависеть только от Трампа и Госдепа. Посмотрим, как будет действовать президент США»

Роман Ротенберг считает, что допуск России на ОИ-2026 зависит от Дональда Трампа.

– 3-4 февраля Международная федерация хоккея примет решение, сыграет ли сборная России на Олимпиаде-2026 в Милане. Чего можно ждать?

– Давайте сейчас посмотрим, как будет действовать новый президент США Дональд Трамп. Все будет зависеть только от Трампа и Госдепа – Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

Это не зависит от ИИХФ вообще. Как им будут говорить, так они и сделают. Так что за конкретикой вам нужно обратиться к Трампу, – заявил главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.