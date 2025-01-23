Ротенберг о допуске России к Олимпиаде: «Все будет зависеть только от Трампа и Госдепа. Посмотрим, как будет действовать президент США»
Роман Ротенберг считает, что допуск России на ОИ-2026 зависит от Дональда Трампа.
– 3-4 февраля Международная федерация хоккея примет решение, сыграет ли сборная России на Олимпиаде-2026 в Милане. Чего можно ждать?
– Давайте сейчас посмотрим, как будет действовать новый президент США Дональд Трамп. Все будет зависеть только от Трампа и Госдепа – Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.
Это не зависит от ИИХФ вообще. Как им будут говорить, так они и сделают. Так что за конкретикой вам нужно обратиться к Трампу, – заявил главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем