Сергей Немчинов: «Американцы и канадцы ждут возвращения сильной сборной. Когда Россию убрали из турниров, потерялся статус, победа уже не так значится»

Сергей Немчинов высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной на Олимпиаду 3-4 февраля.

«Все любители хоккея ждут возвращения сильной сборной на международную арену. Ждут не только наши, но и американцы, и канадцы. Они понимают, что сильная сборная не участвует в серьезных соревнованиях.

Потерялся статус, когда Россию убрали из турниров. Победа уже не так значится в них. Поэтому, конечно, хорошо, если нас вернут на Олимпиаду-2026», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов .