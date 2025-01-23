Сергей Немчинов: «Американцы и канадцы ждут возвращения сильной сборной. Когда Россию убрали из турниров, потерялся статус, победа уже не так значится»
Сергей Немчинов высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.
Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной на Олимпиаду 3-4 февраля.
«Все любители хоккея ждут возвращения сильной сборной на международную арену. Ждут не только наши, но и американцы, и канадцы. Они понимают, что сильная сборная не участвует в серьезных соревнованиях.
Потерялся статус, когда Россию убрали из турниров. Победа уже не так значится в них. Поэтому, конечно, хорошо, если нас вернут на Олимпиаду-2026», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем