Фетисов о возможном допуске России к Олимпиаде: «Хоккей без флага и гимна возвращаться не должен»

Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля.

«Хоккей без флага и гимна возвращаться не должен, это мое мнение», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .