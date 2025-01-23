Фетисов о возможном допуске России к Олимпиаде: «Хоккей без флага и гимна возвращаться не должен»
Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.
Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля.
«Хоккей без флага и гимна возвращаться не должен, это мое мнение», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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