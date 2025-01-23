Геннадий Орлов: «Сборная возвратится в международный хоккей. Трамп поможет. НХЛ едет на Олимпиаду, это бизнес. Что за турнир без матча Россия – Канада?»
– 3-4 февраля на совете Международной федерации хоккея будет решаться, допускать ли сборную России на Олимпиаду-2026 в Милан. Что в итоге решат? Поедете ли вы на свою 18-ю Олимпиаду?
– Нет, я не поеду туда работать. Это уже тяжело. Только зрителем, может быть. Я ведь уже и не комментирую. Хотя я эксперт, у меня есть передачи. Но я уже не хочу возвращаться.
И у меня уже совсем другая школа. Она из СССР, и даже русский язык там был иным. Пусть не обижаются на меня коллеги.
Но я убежден, что Россия сейчас возвратится в международный хоккей. Могут принять решение в нашу пользу. Трамп поможет в этой ситуации.
Почему? Так подсказывает логика. НХЛ едет на Олимпиаду, и это бизнес. А что за хоккейный турнир без матча Россия – Канада? – сказал комментатор Геннадий Орлов.
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