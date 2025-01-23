Губерниев о возможном допуске России к ОИ: «Ветры перемен» – одна история, «черные лебеди» – другая, ждем дальнейшего развития событий. Гадать на кофейной гуще смысла нет»

Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля.

«Важно начать с другого. Мы пропустим четвертый чемпионат мира уже, получается, в этом году. Это первое.

Второе – сейчас рассуждать категориями верю/не верю – смешно. На данный момент ситуация может повернуться и в ту, и в другую сторону. Сейчас скорее нет, чем да.

Но мы же понимаем, что «ветры перемен» – это одна история, «черные лебеди» – это другая история, поэтому ждем дальнейшего развития событий. Сейчас турбулентность. Везде.

И время бежит очень быстро, поэтому гадать на кофейной гуще смысла нет. Мы же не на рынке, чтобы взвешивать», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .