Борис Майоров: «В ИИХФ сильны позиции Финляндии, Чехии, Швеции, они не дадут вернуть нас на ОИ. Европейские страны давно выступают против СССР и России»

Борис Майоров не верит в возвращение России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля.

«Пока все это болтовня. Мне не верится в то, что сейчас сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду . Если в других видах спорта есть реальные подвижки, начинают допускать наших спортсменов в нейтральном статусе, то в хоккее рассчитывать на это не приходится.

Таких разговоров сейчас нет. В Международной федерации хоккея сильны позиции Финляндии , Чехии, Швеции , а они просто не дадут сейчас вернуть нашу сборную. Не думаю, что США и Канада будут сильно возражать этим странам, так как это хоккейные державы.

В Европе круговая порука существует десятки лет, и СВО тут ни при чем. Европейские страны давно выступают против СССР и России, им всегда мозолили глаза наши успехи. При удобном случае они всегда подставляли нам подножку на конгрессах ИИХФ », – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.