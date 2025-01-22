Борис Майоров: «В ИИХФ сильны позиции Финляндии, Чехии, Швеции, они не дадут вернуть нас на ОИ. Европейские страны давно выступают против СССР и России»
Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля.
«Пока все это болтовня. Мне не верится в то, что сейчас сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду. Если в других видах спорта есть реальные подвижки, начинают допускать наших спортсменов в нейтральном статусе, то в хоккее рассчитывать на это не приходится.
Таких разговоров сейчас нет. В Международной федерации хоккея сильны позиции Финляндии, Чехии, Швеции, а они просто не дадут сейчас вернуть нашу сборную. Не думаю, что США и Канада будут сильно возражать этим странам, так как это хоккейные державы.
В Европе круговая порука существует десятки лет, и СВО тут ни при чем. Европейские страны давно выступают против СССР и России, им всегда мозолили глаза наши успехи. При удобном случае они всегда подставляли нам подножку на конгрессах ИИХФ», – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
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