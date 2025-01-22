Плющев о возможном допуске России к ОИ: «В ИИХФ много карликовых государств, которые в хоккее ничего из себя не представляют, но «тявкают». Много членов федерации нас ненавидят, они мелкие, говнистые»

Владимир Плющев высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля.

«Вы знаете, хотелось бы надеяться, конечно, но дело в том, что там много карликовых государств, которые в хоккее, в общем-то, не представляют из себя ничего, но зато «тявкают» очень громко, и очень, противно.

Хотелось бы, чтобы определяли крупные хоккейные державы, а не типа прибалтийских и польских республик, но тем не менее они часть ИИХФ и имеют право голоса.

Должна быть какая-то предварительная работа. В целом думаю, что где-то 40/60. Очень много членов федерации, которые нас патологически ненавидят, они такие мелкие, такие говнистые. А вот большие, в общем-то, добрые по отношению ко всем.

Еще раз говорю, если это решение будет продуманное, а самое главное, объективное, и с пониманием, что без России это будет выглядеть не очень полноценно, то шансы есть. Но тявкающие, от них запахов больше, как от клопов», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.