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Депутат Свищев о возможном допуске России к ОИ: «Слова Трампа об Овечкине – месседж для ИИХФ. Мы давно говорим, что хоккей – это большая политика»

Дмитрий Свищев высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля.

«Когда очень хочется, всегда веришь, что это может получиться и ищешь причины, по которым данное решение будет принято.

Мы давно говорим о том, что хоккей – это большая политика. Все слышали слова Трампа перед инаугурацией о том, что Овечкин – великий игрок. Понятно, что президент США прежде всего обращался к публике в Вашингтоне, где Александр является героем. Но на мой взгляд, также это был некий месседж для Международной федерации хоккея.

Тексты американскому лидеру пишут профессионалы, которые понимают, как доносить информацию до общественности.

Но не надо забывать о том, что Международный олимпийский комитет рекомендуют не допускать Россию и Беларусь к соревнованиями в командных видах спорта. Не очень понятно, кто готов первым ослушаться.

И давайте вспомним, как пару месяцев назад Международная федерация лыжного спорта и Международная союз биатлонистов заявляли о невозможности допуска российских спортсменов, а пару дней назад президент FIS сказал, что было бы неплохо допустить россиян. А ведь Йохан Элиаш – кандидат на пост президента МОК. Его заявления можно воспринимать как некую предвыборную кампанию, как была у того же Трампа, который обещал завершить конфликт между Россией и Украиной.

В общем, до 3 февраля времени не так много. Но сейчас ситуация развивается так быстро, что может произойти все что угодно. Конечно, мы очень надеемся на допуск.

Если сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду, потом восстановят и остальные федерации. Ждем этой даты, которая может стать эпохальной. Особых надежд питать не нужно, но если есть возможность, надо ею пользоваться», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Великий игрок, не так ли?» Трамп обожает Овечкина: принимал в резиденции, дарил его джерси Путину

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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