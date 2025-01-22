Быков о возможном допуске России к Олимпиаде: «Настоящие любители хоккея будут только рады при положительном решении ИИХФ»

Вячеслав Быков высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной 3-4 февраля.

«Думаю, все любители хоккея будут только рады от решения ИИХФ – допуска нашей сборной на международные соревнования.

Но давайте дождемся решения, не будем бежать впереди поезда.

Безусловно, настоящие любители хоккея будут только рады при положительном решении этой организации», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.