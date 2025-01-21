Овечкин о словах Трампа: «Приятно, когда следят за успехами команды, знают тебя, твою фамилию, откуда ты. На инаугурацию меня не приглашали»
Александр Овечкин высказался о похвале в свой адрес со стороны Дональда Трампа.
– Александр, за последние пару дней Трамп несколько раз упомянул вас в своих речах – до инаугурации и после. Слышали ли вы, что Дональд говорил о вас?
– Да, я слышал высказывания Дональда Трампа о «Вашингтоне» и обо мне. Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты.
– Приглашали ли вас на инаугурацию Трампа?
– На инаугурацию меня не приглашали, нахожусь сейчас с командой на выездной серии, в Эдмонтоне, готовимся к матчу! – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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