Овечкин о словах Трампа: «Приятно, когда следят за успехами команды, знают тебя, твою фамилию, откуда ты. На инаугурацию меня не приглашали»

Александр Овечкин высказался о похвале в свой адрес со стороны Дональда Трампа.

– Александр, за последние пару дней Трамп несколько раз упомянул вас в своих речах – до инаугурации и после. Слышали ли вы, что Дональд говорил о вас?

– Да, я слышал высказывания Дональда Трампа о «Вашингтоне » и обо мне. Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты.

– Приглашали ли вас на инаугурацию Трампа?

– На инаугурацию меня не приглашали, нахожусь сейчас с командой на выездной серии, в Эдмонтоне, готовимся к матчу! – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин .