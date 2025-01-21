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Депутат Свищев: «Слова Трампа про Овечкина можно воспринимать как некий сигнал России. То, что он имеет свое мнение и его позиция направлена на сближение»

Дмитрий Свищев оценил слова Дональда Трампа про Александра Овечкина.

Президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

«Трамп похвалил Овечкина, признав его отличным игроком, понимая при этом, что он россиянин. Я думаю, что надо обратить внимание на два момента. Ведь Трампу готовили эту речь и с какой стати он на одном из самых главных событий в своей жизни вдруг вспомнил про Овечкина?

Но он ведь выступал на арене «Вашингтона» в столице США, а Овечкин сейчас, наверное, один из самых популярных людей и спортсменов в этом городе.

И слова Трампа были реверансами по отношению к жителям Вашингтона и болельщикам команды. Ведь их вообще не волнует, какую страну представляет Овечкин, они любят Александра и считают его своим. Возлагают на него большие надежды и для них важно, чтобы он как можно быстрее догнал и обогнал Гретцки.

Весь Вашингтон сейчас гудит по поводу Ови. В этом плане нам есть чем гордиться. И Трамп же понимал, что Александр является гражданином России. Он не мог этого пропустить.

Слова про Овечкина также можно воспринимать как некий сигнал России и нам. То, что Трамп независимо ни от чего имеет свое мнение и его позиция направлена на сближение. По крайней мере, мы на это надеемся.

Его слова, как мне кажется, нацелены на то, чтобы показать – самостоятельная политика Дональда Трампа, если она совпадет с позицией российской стороны, может привести к путям и перспективам восстановления добрых и партнерских отношений», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Овечкин весьма хорош». Трамп вновь похвалил капитана «Вашингтона» – в речи на параде на арене «Кэпиталс» после инаугурации

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoАлександр Овечкин
Политика
logoНХЛ
logoДональд Трамп
logoВашингтон
Р-Спорт
logoДмитрий Свищев
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