Карбери – лучший тренер первой половины сезона НХЛ по версии ESPN
Спенсер Карбери – лучший тренер первой половины сезона-2024/25 по версии ESPN.
Журналист ESPN Грег Вышински подвел итоги первой половины сезона НХЛ.
Лучшим тренером назван Спенсер Карбери, возглавляющий «Вашингтон».
На данный момент «Кэпиталс» делят лидерство в таблице НХЛ с «Виннипегом». «Вашингтон» набрал 65 очков после 45 игр.
«Виннипег» – лучшая команда 1-й половины сезона НХЛ, «Нэшвилл» – самая разочаровывающая, менеджмент «Рейнджерс» – самый безжалостный по версии ESPN
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
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