Карбери – лучший тренер первой половины сезона НХЛ по версии ESPN

Спенсер Карбери – лучший тренер первой половины сезона-2024/25 по версии ESPN.

Журналист ESPN Грег Вышински подвел итоги первой половины сезона НХЛ.

Лучшим тренером назван Спенсер Карбери , возглавляющий «Вашингтон ».

На данный момент «Кэпиталс» делят лидерство в таблице НХЛ с «Виннипегом». «Вашингтон» набрал 65 очков после 45 игр.

«Виннипег» – лучшая команда 1-й половины сезона НХЛ, «Нэшвилл» – самая разочаровывающая, менеджмент «Рейнджерс» – самый безжалостный по версии ESPN