Овечкин забил 874-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 20 шайб
Александр Овечкин забросил 874-ю шайбу в регулярках НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в овертайме матча с «Оттавой» (1:0 ОТ).
В списке лучших снайперов в истории лиги 39-летний россиянин занимает 2-е место (874 гола в 1455 играх), уступая Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
В 29 играх текущего сезона на счету Овечкина 33 (21+12) очка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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