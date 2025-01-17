Овечкин забил 874-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 20 шайб

Александр Овечкин забросил 874-ю шайбу в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отличился в овертайме матча с «Оттавой» (1:0 ОТ).

В списке лучших снайперов в истории лиги 39-летний россиянин занимает 2-е место (874 гола в 1455 играх), уступая Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

В 29 играх текущего сезона на счету Овечкина 33 (21+12) очка.