Беттмэн об Овечкине: «Он играет за «Вашингтон», а не за Россию. НХЛ – открытая, гостеприимная лига. Мы воодушевлены погоней Великой восьмерки за Гретцки, это большое событие для спорта»

Гэри Беттмэн высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Россия сейчас не участвует во многих турнирах. Они не участвуют в Олимпийских играх, в МЧМ. Сейчас в нашем спорте происходит по-настоящему крутая вещь: Овечкин близок к тому, чтобы побить один из величайших рекордов. Это все осложняется тем, что он русский?

– Нет... Что? То, что он может побить рекорд?

– Да.

– У нас очень открытая лига, гостеприимная. Насколько нам известно, он играет за «Вашингтон Кэпиталс». Он не играет за Россию.

И тот факт, что он может приблизиться к рекорду, побить рекорд, что никто не считал возможным, многое говорит о нем и «Кэпиталс». Вот в чем суть.

Мы воодушевлены погоней Великой восьмерки. Когда останется четыре или пять игр до рекорда, Великий и я, вероятно, начнем следовать за ним.

Освещение погони будет увеличиваться по мере того, как он будет все ближе и ближе. Я думаю, что это большое событие для спорта, не только для хоккея или НХЛ, – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в подкасте Real Kyper & Bourne на Sportsnet.

Овечкин невероятен: забил из контратаки как в лучшие годы! До Гретцки – 20 шайб