«Виннипег» – лучшая команда 1-й половины сезона НХЛ, «Нэшвилл» – самая разочаровывающая, менеджмент «Рейнджерс» – самый безжалостный по версии ESPN
«Виннипег» – лучшая команда первой половины сезона-2024/25 по версии ESPN.
Журналист ESPN Грег Вышински подвел итоги первой половины сезона НХЛ.
«Виннипег» назван лучшей командой лиги. Клуб идет на 1-м месте в таблице Западной конференции.
Самой разочаровывающей командой назван «Нэшвилл». «Предаторс» занимают 14-е место в таблице Запада.
Клубом с самым безжалостным фронт-офисом стали «Рейнджерс», идущие на 14-м месте Востока.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
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